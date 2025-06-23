قرار قضائي بشأن المنتجة ليلى الشبح في اتهامها بسب الفنانة هند عاكف

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، بـ عدم اختصاصها بنظر دعوى سب وقذف المنتجة ليلى الشبح للفنانة هند عاكف، وإحالتها كما هي إلى النيابة لاتخاذ اللازم.

حكم قضائى فى قضية المنتجة ليلى الشبح

وأحالت النيابة العامة، المنتجة ليلى الشبح إلى المحكمة المختصة، لاتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قد تقدمت الفنانة هند عاكف ببلاغ إلى النيابة العامة تتهم فيه المنتجة ليلى الشبح، بالإساءة إلى سمعتها وتوجيه عبارات مسيئة من شأنها النيل من كرامتها ومكانتها الفنية

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