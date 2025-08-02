السبت 02 أغسطس 2025
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حوادث

أبرزهم ليلى الشبح وأرملة شيكا، بلاغات ضد بلوجرات في أقسام شرطة الجيزة

أرملة شيكا،فيتو
أرملة شيكا،فيتو

تقدم ما يقرب من 32 محاميا  ببلاغات ضد 11 بلوجر بأقسام العجوزة والوراق والدقي وإمبابة بمحافظة الجيزة يتهمون البلوجرات بإنشاء الفوضى في المجتمع وإثارة البلبلة والعبارات الخادشة للحياء داخل المجتمع، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والتأثير على النشء والتربح من الخارج، والاتجار بالبشر، وتقديم محتوى مخل عبر صفحاتهم.

ومن أبرز البلوجرات المقدم ضدهم بلاغات أرملة إبراهيم شيكا، وليلي الشبح، وصاحبة حساب منار ميك أب، ومداهم، وصاحبة صفحة قمر الوكالة، وسلمى الرحالة، والبلوجر شاكر صاحب حساب شاكر محظور.

ومن المقرر أن تفتح جهات التحقيق بنيابات شمال الجيزة التحقيق في البلاغات المقدمة واستدعاء البلوجرات التي تشملهم البلاغات لسماع اقوالهم في التهم المنسوبة إليهم. 

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العجوزة البلوجرات وليلي الشبح

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