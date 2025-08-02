السبت 02 أغسطس 2025
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حوادث

بلاغ للنائب العام يطالب بفحص حسابات التيك توكر شاكر ومداهم

التيك توكر شاكر
التيك توكر شاكر

تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ للنائب العام يطالب بفحص حسابات كلا من التيك توكر شاكر و مداهم لما بدر منهما خلال بثاتهم التي يطلقونها للعامة والتى تحوي إيحاءات جنسية صريحة وغير صريحة والظهور مع شخصيات معادية للدولة المصرية ومؤسساتها أمثال الهارب بهجت صابر والظهور مع سيدة تقيم بالخارج تعلن للكافة أنها تمارس البغاء. 

وأضاف البلاغ أن التيك توكر المشكو في حقهما يعرضون هذا لمجتمعنا مخالفين للقوانين ولعادات وتقاليد مجتمعنا بخلاف الثراء الفاحش الذي طرأ عليهم بدون سابق إنذار في وقت قصير. 


وأشار البلاغ أن الأمر وصل بالمدعو شاكر أنه ظهر على العامة قائلا، أنه يربح في اليوم أكثر من مليون جنيه. وتساءل البلاغ ما هي نوع التجارة التي تدر هذا العائد وهو يظهر أمام الكافة كما يلقب نفسه منشئ محتوى.

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التيك توكر شاكر مداهم بهجت صابر النائب العام النيابة العامة

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