ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر “مداهم” صانع محتوى، لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا التشكيك في مصادر ثروته.

القبض على البلوجر مداهم بتهمة الخروج على الآداب العامة

كانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت عدة بلاغات من بعض المحامين، تتهم البلوجر مداهم صانع محتوى، بإعداد ونشر محتويات مصورة من شأنها الإساءة لقيم المجتمع المصري، فضلا عن كونها منافية للآداب العامة، تم فحص البلاغات وعدد من مقاطع الفيديو الخاصة بالبلوجر مداهم، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بضبطه وإحضاره للتحقيق.



وبناء على أمر النيابة المشار إليه، توجهت قوة من رجال الشرطة إلى منزل مداهم صانع محتوى، وتمكنت من إلقاء القبض عليه، حيث تم التحفظ على هاتفه المحمول وعدد من الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في تصوير المحتوى، تمهيدًا لعرضها على الجهات الفنية المختصة لفحصها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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