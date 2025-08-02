سوزي الأردنية كعب داير على أقسام الشرطة.. البلوجر تواجه تهمة ازدراء الأديان.. ونشر أخبار كاذبة واختلاق واقعة والإساءة لسمعة شركة توظيف «أبرز القضايا»

وجهت النيابة العامة عدة تهم للبلوجر سوزي الأردنية أبرزها إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وازدراء الأديان، والتعدي على القيم الأسرية المصرية.

وترصد فيتو في التقرير التالي أبرز القضايا والاتهامات التي واجهتها البلوجر سوزي الأردنية.

ازدراء الاديان

وكانت مباحث القاهرة الجديدة ألقت القبض على البلوجر سوزي الأردنية بناء على إذن من النيابة العامة بعد بلاغ تقدم به أحد المحامين يتهمها بازدراء الأديان خلال فيديو ظهرت فيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

نيابة القاهرة الجديدة بدأت التحقيق مع سوزي الأردنية ووجهت إليها اتهامات إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وازدراء الأديان، والتعدي على القيم الأسرية المصرية، وتشويه سمعة وصورة المرأة المصرية، فضلا عن التأثير على الأطفال والمراهقين بسبب المحتوى الذي تقدمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اختلاق واقعة لزيادة نسب المشاهدة

وفي أبريل الماضي ألقت قوات الأمن القبض علي سوزي الأردنية بتهمة نشر أخبار كاذبة واختلاق واقعة سرقة هاتف اختها بقصد زيادة نسب المشاهدة.

عقب احالة البلوجر سوزي الأردنية تم التحقيق معها في الواقعة وأخلت النيابة سبيلها على ذمة القضية.

الإساءة لشركة توظيف عربية

وفي مارس الماضي ألقت قوات الأمن القبض على سوزي الأردنية بعد بلاغ من محامي شركة توظيف عربية يتهمها بالإساءة للشركة ولسمعتها في إعلان خرجت فيه هي وشخص آخر.

من جانبها كشفت النيابة العامة تفاصيل التحقيق مع سوزي الأردنية علي خلفية الإعلان لشركة توظيف.

وقالت النيابة العامة إنها تلقت بلاغًا بشأن شكوى إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لقيام البلوجر "مريم. أ" الشهيرة بـ "سوزي الأردنية" بنشر محتوى إعلاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون علم مالك ومدير تلك الشركة وبالاشتراك مع أحد العاملين بها، يتضمن أخبارًا كاذبة واحتيالًا بالمخالفة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بإخلاء سبيلها بعد سماع أقوالها دون توجيه اتهامات متعلقة بانضمامها لأية جماعات إرهابية أو محظورة.

عقوبة ازدراء الأديان

وكشف المستشار ميشيل حليم أن القانون يعرف بجريمة ازدراء الأديان بأنها احتقار الدين، أو أحد رموزه، أو مبادئه الثابتة، أو نقده أو السخرية منه بأي شكل من الأشكال، أو إساءة معاملة معتنقيه، لأن مثل هذه السلوكيات هي التي تثير الفتن.

وأوضح أن سوزي الأردنية من المتوقع أن تعاقب طبقا للمادة 98 من قانون العقوبات تنص على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».

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