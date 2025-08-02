ضبط 5 أشخاص لوَّحوا بأسلحة بيضاء في أحد شوارع الإسكندرية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله عدد من الأشخاص وهم يحملون أسلحة بيضاء ويُخفون وجوههم أثناء التلويح بها بأحد شوارع محافظة الإسكندرية، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين.

بالفحص والتحري، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية الأشخاص الظاهرين في الفيديو، وتبين أنهم 5 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، ومقيمون بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.

وألقت قوات الأمن القبض عليهم وبحوزتهم عدد من الأسلحة البيضاء و"صدادة حديدية"، وتبين من التحقيقات أنهم كانوا في طريقهم للتشاجر مع أحد الأشخاص، مقيم بنفس الدائرة، على خلفية خلافات نشبت بينهم حول أولوية المرور بمركبات التوك توك التي يقودونها.

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة وبأنهم تواجدوا في مكان الفيديو بغرض التعدي على الطرف الآخر نتيجة الخلاف المذكور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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