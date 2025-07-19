أخبار مصر: حادث مأساوي بطريق مطروح، سر حذف بيان الاتحاد الفلسطيني ضد الأهلي، سيارة تدهس مارة بالإسكندرية، اتفاق وشيك بغزة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بشكل مفاجئ، الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يحذف البيان الخاص بوسام أبو علي

بشكل مفاجئ حذف الحساب الرسمي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم البيان الخاص بأزمة وسام أبو علي مع الأهلي من منصاته الرسمية.

مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين في تصادم ميكروباص بسيارة نقل بطريق سيوة مرسى مطروح

شهد طريق مرسى مطروح – سيوة صباح اليوم السبت 19 يوليو 2025، حادثًا مروعًا أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين، إثر تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع سيارة نقل بالكيلو 100 على الطريق الصحراوي.

ترامب: سيتم إطلاق سراح 10 رهائن من غزة قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيتم إطلاق سراح 10 رهائن آخرين من غزة قريبًا، دون تقديم تفاصيل إضافية.

زوج البلوجر هدير عبد الرازق: زرعت كاميرات بالشقة وصورتني دون علمي وضربتها علشان بتشرب مخدرات

قال زوج البلوجر هدير عبد الرازق، إن الفيديو المتداول على السوشيال ميديا الذي يحوي مشاهد مشاجرة وسحل بينه وبين زوجته البلوجر هدير عبد الرازق، تم تصويره من خلال كاميرات مراقبة زرعتها زوجته دون علمه للتصوير داخل منزلهما.

سائق ميكروباص يفقد توازنه ويدهس المارة ويصطدم بعمود إنارة بالإسكندرية

أُصيب 8 أشخاص، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة على طريق محور المحمودية، بمنطقة حجر النواتية، نطاق حي شرق الإسكندرية.

بعد نجاتها من الموت بأعجوبة، رزان مغربي تكشف تطورات حالتها الصحية وتوجه 4 رسائل هامة

وجهت الإعلامية والفنانة رزان مغربي، رسالة إلى جمهورها والطاقم الطبي، بعد نجاتها بأعجوبة من حادث سقوط جزء من سقف قاعة بأحد الفنادق الشهيرة بالجيزة عليها، أدى إلى إصابتها بجرح قطعي في الرأس مما استدعى تدخلًا طبيًّا عاجلًا لإجراء عملية جراحية.

ترامب يرفع دعوى قضائية ضد وول ستريت جورنال وروبرت مردوخ بسبب فضيحة إبستين

رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد صحيفة وول ستريت جورنال وقطب الإعلام روبرت مردوخ، بعد يوم من نشر الصحيفة قصة تتناول علاقاته بالملياردير المالي جيفري إبستين.

أول تعليق من الزمالك بشأن غياب فتوح عن المعسكر

أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد عن انقطاع أحمد فتوح الظهير الأيسر عن معسكر الفريق الحالي المقامة بالعاصمة الإدارية.

اليوم، غلق باب التقديم لوظائف معلم مساعد مادة دراسات اجتماعية لمعلمي الحصة

يغلق موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم السبت باب التقديم لوظائف معلم مساعد مادة دراسات اجتماعية.

تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار، الجيش السوري يتوجه إلى السويداء (فيديو)

قالت مصادر سورية، فجر اليوم السبت، إن أرتالًا عسكرية تابعة لقوات الحكومة السورية بدأت بالتوجه نحو مدينة السويداء، في أعقاب إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل، برعاية أمريكية.

بثته قناة فضائية، مصدر أمني يكشف ملابسات فيديو سرقة أسوار حديدية من أعلى الطريق الدائري

صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن مقطع الفيديو الذي تم بثه بأحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية حول تضرر قاطني محافظة الجيزة من سرقة الأسوار الحديدية من أعلى الطريق الدائري قديم سبق بثه منذ أكثر من عام بإحدى الصفحات.

أحمد مجاهد يكشف سر حذف بيان الاتحاد الفلسطيني بشأن أزمة وسام أبو علي

كشف أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق كواليس حذف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم البيان الخاص باللاعب وسام أبو علي من على صفحته الرسمية.

من المستشفى إلى المسرح، حسام حبيب يتحدى الإصابة ويغني بالعكاز في موسم جدة 2025 (فيديو)

تحدى الفنان حسام حبيب الإصابة بكسر في قدمه أثناء تحضيراته بروفات حفله الأول بالسعودية، وأصر على الغناء في حفله بمدينة جدة، ضمن فعاليات موسم جدة 2025.

بينهم بنوك ومخرج شهير، دخول الحزمة الـ 18 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا حيز التنفيذ

دخلت الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا رسميًّا حيِّز التنفيذ، وفق وثيقة نُشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

اليوم، نظر طعن عمر زهران على حكم حبسه في قضية مجوهرات شاليمار

تنظر محكمة النقض، اليوم السبت، الطـعن المقدَّم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه لمدة عام مع الشغل، في قضية اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف، التي تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليون دولار.

واجه اللص المقنع وجها لوجه، تفاصيل السطو على منزل ميشيل بلاتيني في حي كاسيس بفرنسا

أفادت تقارير إخبارية فرنسية بتعرض أسطورة منتخب فرنسا ميشيل بلاتيني لعملية سرقة بعد أن اقتحم لص منزله الواقع في حي كاسيس، في منطقة بوش دو رون، بمدينة مرسيليا فجر الجمعة.

اعتقال 87 شخصا بتهمة الارتباط بالموساد في لرستان الإيرانية

أعلن قائد شرطة محافظة لرستان الإيرانية، العميد يحيى الهي، اعتقال 87 شخصًا بتهم تشمل "تشويش الأذهان العامة"، و"أعمالًا تخريبية"، و"الاتصال بجهات أجنبية"، و"حيازة متفجرات"، واصفًا إياهم بـ"عناصر مرتبطة مع “الموساد”.

في بيان رسمي، الإسماعيلي يفجر مفاجأة بشأن إيقاف القيد ثلاث فترات من قبل الفيفا

أصدر النادي الاسماعيلي، بيانًا رسميًّا بشأن أزمة إيقاف القيد وانتشار معلومات مغلوطة على حد وصف البيان.

الصعيد يسجل 45 وهذا موقف القاهرة، درجة الحرارة اليوم السبت في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم السبت حيث تشهد انخفاضا بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مئوية، ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء وحار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

السفير الأمريكي لدى تركيا: إسرائيل وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار

أعلن السفير الأمريكي لدى تركيا، توم باراك، الجمعة، أن إسرائيل وسوريا توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة ودعم من تركيا والأردن ودول مجاورة أخرى.

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