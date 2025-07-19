ترامب يرفع دعوى قضائية ضد وول ستريت جورنال وروبرت مردوخ بسبب فضيحة إبستين

رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد صحيفة وول ستريت جورنال وقطب الإعلام روبرت مردوخ، بعد يوم من نشر الصحيفة قصة تتناول علاقاته بالملياردير المالي جيفري إبستين.



ورفعت الدعوى القضائية في المحكمة الاتحادية في ميامي، ويسعى ترامب إلى الحصول على تعويضات لا تقل عن 10 مليارات دولار.

وكان ترامب كتب على منصته تروث سوشيال "أتطلع إلى سماع شهادة روبرت مردوخ بشأن شكواي ضده وضد كومة القمامة الصحافية هذه وول ستريت جورنال. ستكون تجربة مثيرة للاهتمام".

وقالت وزيرة العدل بام بوندي إنها ستطلب من القضاء رفع السرية عن الشهادات المُدلى بها في هذه القضية أمام هيئة محلفين كبرى، في محاولة لتهدئة غضب كثر من حلفاء ترامب ممن يعتبرون أن البيت الأبيض حاول التستر على هذه القضية.

وجاء في الكتاب الذي وجّهته بوندي لهذه الغاية في نيويورك أن الطلب غير الاعتيادي ينطوي على "مصلحة عامة كبرى".

صورة قديمة تجمع ترامب وإبستين

ووعد ترامب برفع دعوى قضائية بعد أن وصفت صحيفة وول ستريت جورنال رسالة ذات إيحاءات جنسية قالت الصحيفة إنها تحمل اسم ترامب وكانت مدرجة في ألبوم عام 2003 لعيد ميلاد إبستين الخمسين.

ونفى ترامب كتابة الرسالة، واصفا القصة بأنها "كاذبة خبيثة وتشهيرية".

وورد أن الرسالة التي كشفت عنها وول ستريت جورنال قد جمعتها الشخصية الاجتماعية البريطانية المخزية جيسلين ماكسويل كجزء ضمن ألبوم عيد ميلاد إبستين قبل سنوات من اعتقال الممول الثري لأول مرة في عام 2006، ثم حدث خلاف بينه وبين ترامب.

الرسالة التي تحمل اسم ترامب تتضمن نصا مؤطرا بمخطط لما يبدو أنه امرأة عارية مرسومة باليد، وتنتهي بعبارة: "عيد ميلاد سعيد وليكن كل يوم سرا رائعا آخر"، وفقا للصحيفة.

ووصفت الصحيفة محتويات الرسالة لكنها لم تنشر صورة تظهرها بالكامل أو تقدم تفاصيل حول كيفية علمها بها.

وفي النظام القضائي الأمريكي، تتدخل هيئة المحلفين المشكّلة من مواطنين يتم اختيارهم عشوائيًا أثناء التحقيق، وتراجع الأدلة والشهادات لاتخاذ قرار بشأن توجيه اتهامات.

ولم يتّضح ما إذا يمكن لمحكمة أن تسمح بنشر الشهادات المدلى بها أمام هيئة المحلفين.



وأمس الجمعة لم يجب ترامب على سؤال طرحه صحفيون في البيت الأبيض حول ما إذا سيطلب نشر مزيد من الوثائق المتّصلة بقضية إبستين.

أوقف جيفري إبستين في يوليو 2019 ووجهت إليه تهم الاستغلال الجنسي لقاصرات والتآمر لاستغلال قاصرات جنسيًا.

وأدى موته إلى تأجيج عدد من النظريات غير المؤكدة التي تزعم أنه قُتل لمنع الكشف عن معلومات تتعلق بشخصيات بارزة.

وكان قد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة قصيرة في عام 2008، بعد أن أقر بالذنب في التعامل مع عاهرات، بينهم قاصرات.

ومنذ سنوات، تطالب شخصيات مقربة من حركة "جعل أمريكا عظيمة مجددا" (ماجا) التي يتزعمها ترامب، بنشر قائمة سرية مزعومة بأسماء أشخاص متورطين مع جيفري إبستين.

لكن قبل نحو عشرة أيام، أكدت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في تقرير مشترك عدم وجود أي دليل على وجود مثل هذه القائمة أو حدوث ابتزاز لشخصيات معينة.

وأثار ذلك موجة غضب لدى أنصار حركة "ماجا" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان ترامب صديقًا لإبستين وقد نشرت صور وفيديوهات لهما معها في حفلات على مر السنين، على الرغم من عدم بروز أي دليل يظهر ارتكابه أي مخالفة.

لكن المقال الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" مساء الخميس يجعل من المستبعد دفن هذه القضية.

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