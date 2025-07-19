تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار، الجيش السوري يتوجه إلى السويداء (فيديو)

قالت مصادر سورية، فجر اليوم السبت، إن أرتالًا عسكرية تابعة لقوات الحكومة السورية بدأت بالتوجه نحو مدينة السويداء، في أعقاب إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل، برعاية أمريكية.



ونشرت منصات شبه رسمية وناشطون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، قالوا إنها توثق توجه قوات الأمن السورية نحو مدينة السويداء.

قوات الامن وهي تتوجه الى السويداء pic.twitter.com/xzBSwk8zXe — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) July 18, 2025

جاء ذلك بالتزامن مع نشر مقاطع أخرى تظهر أرتالًا ضخمة في طريقها إلى السويداء، تحمل أبناء العشائر البدوية، بحسب ما أفاد به شهود عيان سوريون عبر منصات التواصل.



تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا

وكشفت صحيفة "الوطن" السورية الرسمية، عبر حسابها في "فيسبوك"، تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا، الذي أعلن عنه المبعوث الأمريكي توماس باراك.

ماتزال الارتال الضخمة تتوجه للسويداء pic.twitter.com/RnsaZC80UY — شبكة أخبار سوريا (@SyrNetworkNews) July 18, 2025

وبحسب الصحيفة، ينص الاتفاق على "دخول مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية للمحافظة ودمج عناصر الفصائل من السويداء في الأمن ووزارة الدفاع وتكليفها بالتعاون مع وحدات أخرى بحفظ الشرطة والأمن داخل المحافظة".

وينص الاتفاق أيضًا على "تسليم السلاح الثقيل والمتوسط من البدو والدروز ودمج الدروز بالمستقبل السياسي في المرحلة المقبلة، مع إمكانية خروج من يرفض الاتفاق عبر طريق آمن خارج البلاد".

وتضمن الاتفاق بندًا ينص على "محاسبة مرتكبي الانتهاكات وفق القانون من الطرفين"، وفق الصحيفة السورية.



وذكرت الصحيفة أن "الحكومة السورية طلبت من غرف عمليات العشائر الانسحاب من محافظة السويداء وتسليم السلاح الثقيل الذي بحوزتهم".

وكانت الصحيفة قد أفادت، في وقت سابق، بأن الأمن العام قرر "منع مرور أي آلية أو عنصر مسلح عبر استرداد "دمشق - درعا" و"دمشق - السويداء"، حتى إشعار آخر.

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