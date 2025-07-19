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حوادث

مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين في تصادم ميكروباص بسيارة نقل بطريق سيوة مرسى مطروح

حادث طريق - صورة
حادث طريق - صورة أرشيفية، فيتو

شهد طريق مرسى مطروح – سيوة صباح اليوم السبت 19 يوليو 2025، حادثًا مروعًا أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين، إثر تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع سيارة نقل  بالكيلو 100 على الطريق الصحراوي.

تفاصيل البلاغ
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بالكيلو 100 في اتجاه سيوة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

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 استقبال المصابين والوفيات
واستقبل مستشفى مرسى مطروح العام جثامين 4 ضحايا، وتم إيداعهم بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. 

كما تم نقل 11 مصابًا إلى أقسام الطوارئ، وتنوعت الإصابات ما بين:كسور مختلفة ,كدمات وسحجات ,حالات نزيف داخلي ومنها نزيف بالمخ

وتم تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، وحالتهم الصحية تحت المتابعة وإخطار الجهات الأمنية، التي بدأت في معاينة موقع الحادث وفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابساته وأسبابه، مع توجيه النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

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