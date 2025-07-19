واجه اللص المقنع وجها لوجه، تفاصيل السطو على منزل ميشيل بلاتيني في حي كاسيس بفرنسا

أفادت تقارير إخبارية فرنسية بتعرض أسطورة منتخب فرنسا ميشيل بلاتيني لعملية سرقة بعد أن اقتحم لص منزله الواقع في حي كاسيس، في منطقة بوش دو رون، بمدينة مرسيليا فجر الجمعة.



وقالت صحيفة "لوباريزيان" (le parisien) إن الواقعة حصلت في حدود الساعة الخامسة والنصف من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي حين استيقظ ميشيل بلاتيني فجأة بعد سماع ضوضاء في حديقة المنزل ليفاجأ باللص وقد حمل معه بعض الأمتعة والأشياء التي استولى عليها وفر هاربا، وفق التحقيقات الأولية للشرطة.

وأضافت المصادر ذاتها أن بلاتيني، بطل أوروبا مع منتخب فرنسا عام 1984، وجد نفسه وجها لوجه مع اللص الذي كان مقنع الوجه ويرتدي ملابس سوداء وكان يقف أمام نافذة المنزل حسبما صرح النجم الفرنسي أمام مكتب المدعي العام في مرسيليا.

وبينما فتح القضاء الفرنسي تحقيقا للبحث في ملابسات عملية السطو وإلقاء القبض على اللص، قالت صحيفة "لوباريزيان" إن بلاتيني فقد ما يزيد عن 20 ميدالية ورمزا للكؤوس والجوائز الفردية والهدايا التاريخية التي حصل عليها سواء عندما كان لاعبا أو مدربا لمنتخب فرنسا، أو عندما تولى مهمة رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكشفت المصادر ذاتها، أن بلاتيني الذي يبلغ من العمر الآن 70 عامًا، كان لوحده في منزله الفاخر بمدينة مرسيليا عندما حصلت عملية اقتحام المنزل عبر تسلق السور الخارجي ثم التسلل إلى إحدى الغرف عبر الحديقة.

وأوضحت الشرطة أن اللص اقتحم سقيفة حديقة المنزل التي توجد بجانبها غرفة خصصها أسطورة يوفنتوس الإيطالي سابقا، لحفظ جوائزه الفردية التي يصل عددها إلى 72 جائزة بين عامي 1976 و1987، كلاعب.

ورغم أن اللص فر من المكان عندما واجه بلاتيني فإنه حمل معه ما يزيد عن 20 ميدالية وهدية تاريخية ورموز لتتويجات حصل عليها النجم الفرنسي.

وقالت النيابة العامة في مرسيليا إن "التحقيقات مستمرة للقبض على المشتبه به وتحديد عدد وطبيعة المسروقات بدقة"، وفق قولها.

أحرز ميشيل بلاتيني خلال مسيرته الكروية اللافتة كواحد من أساطير منتخب فرنسا، لقب كأس أمم أوروبا 1984 وكان أفضل لاعب في تلك النسخة، كما فاز بجائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات (1983، 1984، 1985).

وتوج ميشيل بلاتيني بلقب دوري أبطال أوروبا (كأس أوروبا للأندية البطلة سابقا) بألوان يوفنتوس عام 1985.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.