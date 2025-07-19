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سائق ميكروباص يفقد توازنه ويدهس المارة ويصطدم بعمود إنارة بالإسكندرية

تصادم ميكروباص بالإسكندرية،
تصادم ميكروباص بالإسكندرية، فيتو

أُصيب 8 أشخاص، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة على طريق محور المحمودية، بمنطقة حجر النواتية، نطاق حي شرق الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق محور المحمودية، نزلة أبو سعد بمنطقة حجر النواتية شرق المحافظة.

انتقلت القيادات الأمنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص إصابة 8 مواطنين بكسور وجروح متنوعة، جرى نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.


وبحسب شهود عيان بموقع الحادث أن سيارة ميكروباص اصطدمت بعدد من المواطنين أثناء وجودهم على جانب الطريق، وارتطمت أيضًا بعمود إنارة بالطريق المشار إليه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

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تصادم سيارات بالإسكندرية تصادم سيارة بعمود أمن الإسكندرية محور المحمودية

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