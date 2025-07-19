السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بينهم بنوك ومخرج شهير، دخول الحزمة الـ 18 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا حيز التنفيذ

الاتحاد الأوروبي،
الاتحاد الأوروبي، فيتو

دخلت الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا رسميًّا حيِّز التنفيذ، وفق وثيقة نُشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.


وجاء في الوثيقة التي نُشرت اليوم السبت: "يبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي".

وتتضمن الحزمة الجديدة فرض عقوبات على 22 مصرفًا روسيًّا، من بينها بنك "ياندكس"، و"أوزون بنك"، و"تي -بنك" (تي إنكوف).


كما تشمل العقوبات 14 شخصية روسية، من بينهم المخرج السينمائي الروسي الشهير كارين شاخنازاروف.

وأمس الجمعة، أفادت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، بأن حظر استيراد المنتجات النفطية المصنعة من النفط الروسي من دول ثالثة، سيؤدي حتما إلى زيادة الأسعار في سوق الاتحاد الأوروبي.


وجاء في بيان للبعثة: "إن القيود المفروضة على واردات المنتجات النفطية المنتجة من النفط الروسي من دول ثالثة، ستؤدي حتما إلى زيادة أسعار الوقود في سوق الاتحاد الأوروبي".


وقال بيسكوف، ردًّا على سؤال من الصحفيين حول الحزمة الـ18 من العقوبات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها ضد روسيا: "حتى الآن نرى خطًا موحدًا إلى حد ما ضد روسيا من جانب أوروبا. لقد قلنا مرارا وتكرارا إننا نعتبر مثل هذه القيود الأحادية الجانب غير قانونية".


وأضاف بيسكوف: "بالطبع، الحزمة الجديدة (من عقوبات الاتحاد الأوروبي) بحاجة إلى تحليل لتقليل عواقبها إلى أدنى حد".


وأكدت روسيا، مرارًا وتكرارًا، أن البلاد ستواجه ضغوط العقوبات، التي بدأ الغرب يمارسها ضدها منذ سنوات عدة، والتي تستمر في التزايد. 

 

وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، وفي الدول الغربية ذاتها، تكررت الآراء حول عدم فعالية العقوبات المفروضة على روسيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الاوروبي روسيا الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بنك ياندكس المخرج السينمائي الروسي الشهير كارين شاخنازاروف البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي النفط الروسي سوق الاتحاد الاوروبي عقوبات الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد روسيا

الأكثر قراءة

سائق ميكروباص يفقد توازنه ويدهس المارة ويصطدم بعمود إنارة بالإسكندرية

زوج البلوجر هدير عبد الرازق: زرعت كاميرات بالشقة وصورتني دون علمي وضربتها علشان بتشرب مخدرات

أحمد مجاهد يكشف سر حذف بيان الاتحاد الفلسطيني بشأن أزمة وسام أبو علي

بشكل مفاجئ، الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يحذف البيان الخاص بوسام أبو علي

من المستشفى إلى المسرح، حسام حبيب يتحدى الإصابة ويغني بالعكاز في موسم جدة 2025 (فيديو)

أسعار المانجو اليوم السبت 19 يوليو 2025، انخفاض جديد في الزبدية وارتفاع الهندي والتيمور

سعر الفاكهة اليوم السبت، هزة في العنب وارتفاع جديد بالكانتلوب والتين البرشومي

تطورات جديدة في واقعة "بائع العسلية" بالمحلة، حجز والد الطفل لهذا السبب

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة 18/ 7/ 2025

سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

ترتيب المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025.. محمد صلاح ضمن القائمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 19 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 19 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads