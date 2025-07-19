بثته قناة فضائية، مصدر أمني يكشف ملابسات فيديو سرقة أسوار حديدية من أعلى الطريق الدائري

صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن مقطع الفيديو الذي تم بثه بأحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية حول تضرر قاطني محافظة الجيزة من سرقة الأسوار الحديدية من أعلى الطريق الدائري قديم سبق بثه منذ أكثر من عام بإحدى الصفحات.

مصدر أمني يكشف ملابسات فيديو سرقة الأسوار الحديدية من أعلى الطريق الدائري

وأضاف المصدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه وضبط عدد من التشكيلات العصابية المتخصص نشاطها الإجرامي في سرقة الأسوار الحديدية وضبط كميات الحديد المسروقة من ذات المنطقة ومناطق أخرى وتم الإعلان آنذاك بالصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

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