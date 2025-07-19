ترامب: سيتم إطلاق سراح 10 رهائن من غزة قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيتم إطلاق سراح 10 رهائن آخرين من غزة قريبًا، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأدلى ترامب بهذا التعليق خلال عشاء مع أعضاء في مجلس النواب في البيت الأبيض، مشيدًا بجهود مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف.



وبحسب ما جاء عبر وكالة "رويترز"، أوضح ترامب: "استعدنا معظم الرهائن. سنستعيد 10 رهائن آخرين قريبًا جدًّا، ونأمل أن ننتهي من ذلك بسرعة".

ويشارك مفاوضون من إسرائيل وحركة حماس في أحدث جولة من محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة منذ السادس من يوليو، ويناقشون مقترحًا تدعمه الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا.



تضارب

وتتضارب الأنباء بشأن حدوث اختراقات في المفاوضات أو قرب التوصل لاتفاق، ففي حين تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن مرونة أبداها وفد تل أبيب المفاوض بشأن خريطة الانسحاب الإسرائيلية من القطاع، لم يُترجم ذلك عمليًّا حتى اللحظة، واتهمت حركة حماس الأسبوع الماضي حكومة نتنياهو بأنها تتعنت وتماطل وتضع شروطا لا يمكن أن تقبلها الحركة.



أبو عبيدة: نتنياهو غير معني بالأسرى

وأمس الجمعة، قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة «ندعم بكل قوة موقف الوفد التفاوضي للمقاومة الفلسطينية في المفاوضات غير المباشرة مع العدو، وإننا عرضنا مرارًا خلال الأشهر الأخيرة عقد صفقة شاملة نسلّم فيها كل أسرى العدو دفعة واحدة».

وأضاف «تبيَّن لنا أن حكومة المجرم نتنياهو ليست معنية بالأسرى كونهم من الجنود، وأن ملفهم ليس أولوية، وأنهم هيّأوا الجمهور في الكيان لتقبّل فكرة مقتلهم جميعًا، لكننا تمسكنا بالحفاظ عليهم بقدر المستطاع حتى الآن».

وأكد أبو عبيدة أن المقاومة الفلسطينية تراقب من كثب ما يجري في المفاوضات بشأن غزة، وتعمل على أن تُسفِر عن اتفاق وصفقة تضمن وقف الحرب، وانسحاب قوات الاحتلال. «ولكن إذا تعنّت العدو وتنصّل من هذه الجولة كما فعل في كل مرة، فإننا لا نضمن العودة مجددًا بصيغة الصفقات الجزئية، ولا لمقترح الأسرى العشرة».

وفي كلمة مصورة هي الأولى له منذ شهر مارس الماضي، كشف أبو عبيدة عن محاولاتٍ لأسر جنود إسرائيليين في القطاع خلال الأسابيع الأخيرة، مشددا على أن المقاومة في جاهزية تامة لخوض حرب استنزاف طويلة الأمد مع الاحتلال.



تفاهم أولي

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الجمعة، أن مصادر مطلعة أكدت التوصل إلى تفاهم أولي بين إسرائيل وحركة حماس حول خرائط الانسحاب من قطاع غزة، بعد موافقة إسرائيلية على التخلي عن محور ميراج.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ مقربين منه في جلسات مغلقة أن الوفد الإسرائيلي المفاوض سيبقى في العاصمة القطرية الدوحة حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، في إشارة إلى جدية الحكومة في الدفع نحو صفقة تبادل أو تهدئة.

ووفق تقديرات الصحيفة، فإن نتنياهو يظهر عزمًا واضحًا على إتمام صفقة، مدفوعًا بالأزمة المتفاقمة التي تهدد تماسك الائتلاف الحكومي، ما قد يدفعه لاستثمار أي اتفاق ضمن حملته الانتخابية المرتقبة.

وفي سياق متصل، كشفت الصحيفة أن عملية «عربات غدعون» لم تكن مدرجة ضمن الخطة العسكرية لعام 2025، إذ كان الجيش الإسرائيلي يتوقع إبرام الصفقة قبل الشروع في تلك العملية.

وفي تطور آخر، ذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وبّخ نتنياهو بعد قصف طال كنيسة، ما دفع الأخير لتقديم اعتذار رسمي.

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