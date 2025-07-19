زوج البلوجر هدير عبد الرازق: زرعت كاميرات بالشقة وصورتني دون علمي وضربتها علشان بتشرب مخدرات

قال زوج البلوجر هدير عبد الرازق، إن الفيديو المتداول على السوشيال ميديا الذي يحوي مشاهد مشاجرة وسحل بينه وبين زوجته البلوجر هدير عبد الرازق، تم تصويره من خلال كاميرات مراقبة زرعتها زوجته دون علمه للتصوير داخل منزلهما.

وأوضح أنه تعدى عليها إثر قيامها باستفزازه لوجود خلافات بينهما لرفضه تعاطيها المواد المخدرة الأمر الذي جعلها تقوم بتصوير فيديو التعدي عليها وبثه دون علمه على السوشيال ميديا لكسب تعاطف الجمهور معها.

وأشار زوج البلوجر هدير عبد الرازق إلى أن زوجته دخلت إلى شقته بالقوة واستولت على مقتنياته داخل مسكنه.

وأوضح أنه سيقوم بتقديم بلاغ ضدها لقيامها بالتشهير به عبر نشرها فيديو صورته له دون علمه.

وعلى جانب كشف المحامي هيثم بسام، في تصريحات صحفية، أن موكله متزوج البلوجر، مشيرًا إلى أنها زرعت كاميرات مراقبة داخل منزلهما وتصويره دون علمه، موضحًا أنها نشرت المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التشهير والابتزاز، على حد وصفه.



وأضاف أن السبب وراء المشاجرة التي تداولتها هدير عبد الرازق عبر مواقع التواصل الاجتماعي موثقة بفيديو بينهما بسبب المخدرات.

وأشار المحامي إلى أن ما قامت به هدير عبد الرازق يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفق نص المادة 309 من قانون العقوبات، والتي تنص على الحبس لمدة لا تزيد على سنة لكل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة لمواطن عن طريق تصويره في مكان خاص دون علمه أو رضاه.

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