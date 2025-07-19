السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

زوج البلوجر هدير عبد الرازق: زرعت كاميرات بالشقة وصورتني دون علمي وضربتها علشان بتشرب مخدرات

البلوجر هدير عبد
البلوجر هدير عبد الرازق، فيتو

قال زوج البلوجر هدير عبد الرازق، إن الفيديو المتداول على السوشيال ميديا الذي يحوي مشاهد مشاجرة وسحل بينه وبين زوجته البلوجر هدير عبد الرازق، تم تصويره من خلال كاميرات مراقبة زرعتها زوجته دون علمه للتصوير داخل منزلهما.

وأوضح أنه تعدى عليها إثر قيامها باستفزازه لوجود خلافات بينهما لرفضه تعاطيها المواد المخدرة الأمر الذي جعلها تقوم بتصوير فيديو التعدي عليها وبثه دون علمه على السوشيال ميديا لكسب تعاطف الجمهور معها.

وأشار زوج البلوجر هدير عبد الرازق إلى أن زوجته دخلت إلى شقته بالقوة واستولت على مقتنياته داخل مسكنه.

وأوضح أنه سيقوم بتقديم بلاغ ضدها لقيامها بالتشهير به عبر نشرها فيديو صورته له دون علمه.

 

وعلى جانب كشف المحامي هيثم بسام، في تصريحات صحفية، أن موكله متزوج البلوجر، مشيرًا إلى أنها زرعت كاميرات مراقبة داخل منزلهما وتصويره دون علمه، موضحًا أنها نشرت المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التشهير والابتزاز، على حد وصفه.


وأضاف  أن السبب وراء المشاجرة التي تداولتها هدير عبد الرازق عبر مواقع التواصل الاجتماعي موثقة بفيديو بينهما بسبب المخدرات.

وأشار المحامي إلى أن ما قامت به هدير عبد الرازق يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفق نص المادة 309 من قانون العقوبات، والتي تنص على الحبس لمدة لا تزيد على سنة لكل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة لمواطن عن طريق تصويره في مكان خاص دون علمه أو رضاه.

بعد الهبوط الأرضي المفاجئ، مدير إدارة المرور يتفقد أعمال إصلاح طريق الأوتوستراد

شلل مروري بطريق الأوتوستراد بعد إصابة عضو نيابة عامة في حادث سير

بعد تداول مقطع فيديو، ضبط المتهمين بالاعتداء على شاب اعترض على بيع المخدرات أسفل منزله

كاد يودي بحياتها، أول تحرك أمني في واقعة سقوط سقف قاعة فندق شهير على رأس رزان مغربي

فريق بحث لضبط المتهم بالاصطدام بسيارة شيماء سيف والتسبب في إصابتها

التحفظ على الكاميرات لكشف المتهمين بسرقة نجلي وزير البترول السوداني الأسبق بالهرم

المعمل الجنائي يفحص حريقا أسفل كوبري محور جمال عبد الناصر

زحام على الطريق الدائري بعد انقلاب سيارة نقل وتحويل مروري بالمعادي

مصابون في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأكتوبر والأمن يسيطر ويضبط المتهمين

إنهاء أزمة طليقة سفاح التجمع مع حماتها بشأن حضانة الطفل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البلوجر هدير عبد الرازق مشاجرة المواد المخدرة

الأكثر قراءة

زوج البلوجر هدير عبد الرازق: زرعت كاميرات بالشقة وصورتني دون علمي وضربتها علشان بتشرب مخدرات

بشكل مفاجئ، الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يحذف البيان الخاص بوسام أبو علي

اندلاع حريق هائل بالكويت وفرق الإطفاء تكافح لإخماده

بالأسماء والرموز، المرشحون في انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية

من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر، نجيب ساويرس ينتقد هجوم السوشيال ميديا على "المدير الخاين"

رسالة غامضة من أحمد سيد زيزو بعد وصول الأهلي إلى تونس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

بالطبل البلدي، تجار الجملة يحتفلون بمزاد المانجو في سوق المستقبل بالإسماعيلية (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة 18/ 7/ 2025

سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

ترتيب المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025.. محمد صلاح ضمن القائمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 19 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم اندلاع حريق في المنام وعلاقته بالنجاة من مخاطر كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية