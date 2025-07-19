السبت 19 يوليو 2025
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خارج الحدود

السفير الأمريكي لدى تركيا: إسرائيل وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

أعلن السفير الأمريكي لدى تركيا، توم باراك، الجمعة، أن إسرائيل وسوريا توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة ودعم من تركيا والأردن ودول مجاورة أخرى.
وفي منشور له على منصة "إكس"، دعا باراك أبناء الطوائف السورية، بمن فيهم الدروز والبدو والسنة، إلى إلقاء السلاح، والمشاركة في "بناء هوية سورية جديدة وموحدة بالتعاون مع الأقليات الأخرى".

وشنت إسرائيل، الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوب البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".


وكانت اشتباكات عنيفة، قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.

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