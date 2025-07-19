السبت 19 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

من المستشفى إلى المسرح، حسام حبيب يتحدى الإصابة ويغني بالعكاز في موسم جدة 2025 (فيديو)

حسام حبيب، فيتو
حسام حبيب، فيتو

تحدى الفنان حسام حبيب الإصابة بكسر في قدمه أثناء تحضيراته بروفات حفله الأول بالسعودية،  وأصر على الغناء في حفله بمدينة جدة،  ضمن فعاليات موسم جدة 2025.

و تعرض حسام حبيب للإصابة خلال البروفات النهائية لحفل “أحاسيس”، ما تسبب في كسر بأحد عظام القدم، ونُقل على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث خضع للفحوصات وتم تثبيت قدمه بالجبس قبل أن يغادر المستشفى متجهًا مباشرة إلى مكان الحفل.

تفاصيل إصابة حسام حبيب 

ورغم توصيات الأطباء بتأجيل مشاركته، أصر حسام على الصعود إلى المسرح، حيث وصل على كرسي متحرك، ثم غنى واقفًا مستندًا إلى عكاز، في مشهد لاقى إشادة كبيرة من الحضور ومنظمي الحفل على التزامه واحترامه للجمهور السعودي.

وقدّم حبيب خلال الحفل باقة من أبرز أغنياته القديمة والجديدة، كما غنى أحدث أعماله "سبتك" التي حققت صدى واسعًا منذ طرحها، إلى جانب عدد من الأغاني التي لم تُطرح رسميًا بعد، مما زاد من حماس الجمهور الذي تفاعل معه بحرارة.

 

مدير أعمال حسام حبيب يوضح أسباب إصراره على المشاركة رغم الإصابة

ومن جانبه أكد مدير أعماله في تصريحات لـ ET بالعربي، أن حسام حبيب أصر على إحياء الحفل رغم كل الصعوبات، وهو ما يعكس إصراره الكبير على تقديم فنه والتواصل مع جمهوره الذي اشتاق إليه بعد فترة من الغياب.

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