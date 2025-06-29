أخبار مصر: تحذير من فيضانات مدمرة بالخرطوم، تعليق الشناوي على ضرب أحمد السقا لطليقته، مصير شيكابالا مع الزمالك، شاب يقتل والدته ويبحث عن جثتها مع المواطنين
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
بعد فشل توربينات سد النهضة، خبير جيولوجي يحذر من حدوث فيضانات بالخرطوم قريبا
كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة أن هناك احتمالا كبيرا بحدوث فيضانات على جانبي النيل الأزرق والنيل عند الخرطوم نهاية أغسطس القادم، كما كان يحدث قبل بناء سد النهضة الإثيوبي.
طلاب الثانوية العامة 2025 يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم
يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد الموافق 29/ 6/ 2025 (النظامين الجديد والقديم) امتحان الدور الأول في اللغة الأجنبية الأولى، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).
إلغاء 400 رحلة جوية في أتلانتا الأمريكية بسبب سوء الأحوال الجوية
ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أنه تم إلغاء قرابة 400 رحلة جوية في مطار هارتسفيلد-جاكسون الدولي بمدينة أتلانتا بسبب الأحوال الجوية السيئة.
الصعيد يتجاوز الأربعينات، حالة الطقس اليوم الأحد
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
ميدو يكشف مصير شيكابالا مع الزمالك وحقيقة اعتزال الأباتشي
كشف أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك عن موقفهم من استمرار شيكابالا قائد الفريق خلال الموسم الجديد.
ماسك: مشروع قانون الضرائب المقترح من ترامب مجنون ومدمر
جدد الملياردير إيلون ماسك، انتقاداته لـ مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الوقت الذي يستعد فيه أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت عليه.
إحدى الناجيات من حادث الإقليمي: 3 من بنات عمي ماتوا قدام عيني
لم تكن ضمن قائمة من رحلوا، لم تغادر روحها جسدها لكنها تعلقت برفقائها اللاتى استشهدن أثناء عودتهن من العمل، عيناها شاردة لم تنسى ذلك المشهد المفجع الذى يمر أمامها كل لحظة، أجساد تتطاير وصرخات تملأ الأجواء، ذاك هو المشهد الذى لن يمحى أبدًا من ذاكرتها.
طارق الشناوي يعلق على اتهام أحمد السقا بضرب طليقته مها الصغير
تحدث الناقد الفني طارق الشناوي، عن اتهام الفنان أحمد السقا بضرب طليقته الإعلامية مها الصغير، وتقدمها ببلاغ رسمي ضد “السقا”، تتهمه بالتعدي عليها وسبها داخل أحد الكمبوندات بمدينة السادس من أكتوبر، قائلا: “أحمد السقا ومها الصغير من عائلات كبيرة وكان يجب أن يتم الانفصال بينهما بشكل أهدى من كده، لكن السقا تعامل بعنف في الانفصال واللي بيعمله كتير أوي ومبالغ فيه”.
وفد من قيادات الأزهر والأوقاف يؤدون واجب العزاء لأهالي كفر السنابسة في المنوفية (صور)
بتوجيهات شيخ الأزهر، أدى وفد من الأزهر الشريف، مساء أمس واجب العزاء في أسر فتيات قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك في أعقاب الحادث الأليم الذي أودى بحياتهن.
باريس سان جيرمان في مواجهة ميسي ورفاقه، مواعيد مباريات اليوم بكأس العالم للأندية
تستأنف اليوم الأحد منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.
استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفل وامرأتان بقصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين بخان يونس
أعلن مجمع ناصر الطبي في جنوب قطاع غزة، أن 4 فلسطينيين استشهدوا بينهم طفل وامرأتان، جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة للنازحين في المنطقة الغربية من مدينة خان يونس.
جون سينا يهزم سي إم بانك ويحتفظ بلقب WWE (فيديو)
احتفظ المصارع الشهير جون سينا بلقب WWE لمصارعة المحترفين بعد الانتصار على حساب منافسه سي إم بانك في ليلة الأبطال 2025 خلال النزال الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، مساء أمس السبت.
بسبب 300 جنيه، كهربائي يطعن طالبا بسكين في مشاجرة بينهما بالدقهلية
شهدت قرية الرحلات التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية إصابة طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي بجرح نافذ بالجانب الأيسر بالظهر وجرح قطعي باليد اليسرى والرقبة، وذلك في مشاجرة مع آخر، بسبب خلافات بينهما على مبلغ 300 جنيه، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
تفاصيل جديدة عن مساعي الأهلي لضم خليفة وسام أبو علي
كشف مصدر مقرب من اللاعب أسد الحملاوي، تفاصيل ترشح اللاعب للانضمام لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
بعد حادث إقليمي المنوفية، وزير النقل يتفقد عددا من مشروعات الطرق اليوم
يجري الفريق كامل الوزير وزير النقل، وعدد من القيادات جولة تفقدية لأعمال الصيانة بالطريق الإقليمي خلال الساعات القادمة.
يديعوت أحرونوت: ترامب يريد إنهاء الحرب في غزة بسرعة
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن التقديرات داخل الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى تسريع إنهاء الحرب في غزة.
جدو: يورتشيتش مستمر مع بيراميدز وبن رمضان كان قريبا من الانضمام إلينا
أشار محمد ناجي جدو، مدرب بيراميدز إلى أن الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز جدد تعاقده مع الفريق
يقتل القتيل ويمشي في جنازته، شاب ينهي حياة والدته ويدفنها في أرض زراعية بالمنيا
في حادث مأساوي، أقدم شاب على إنهاء حياة والدته في إحدى قرى مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا، حيث ألقى بجثتها في أرض زراعية تعود لهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للقيام بالتحقيقات اللازمة.
موقف محرج لشيرين عبد الوهاب على مسرح مهرجان موازين (فيديو)
تألقت شيرين عبد الوهاب، خلال ختام مهرجان موازين في دورته الـ 20 بالمغرب بعدد كبير من أغانيها الجديدة والقديمة وسط تفاعل الجمهور.
جون إدوارد يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن المهاجم الأجنبي
كشف مصدر مطلع في نادي الزمالك، أن جون إدوارد، المدير الرياضي للقلعة البيضاء، بدأ في وضع ملامح خريطة التعاقدات الصيفية للفريق، استعدادًا للموسم الكروي الجديد، حيث حدد أولوياته الفنية بشكل واضح ضمن خطة إعادة بناء الفريق.
ترامب: نتنياهو بصدد التفاوض على اتفاق مع حماس لاستعادة الرهائن
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصدد التفاوض على صفقة مع حماس والتي ستتضمن استعادة الرهائن.
البتلو يتراجع 10.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق
سجلت أسعار اللحوم اليوم، تباينًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
بعد تخطي بنفيكا، تشيلسي يواجه بالميراس في ربع نهائي كأس العالم للأندية
حقق تشيلسي الإنجليزي فوزا هاما أمام بنفيكا البرتغالي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب بنك أوف أمريكا في مدينة شارلوت الأمريكية في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025.
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