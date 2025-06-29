أخبار مصر: تحذير من فيضانات مدمرة بالخرطوم، تعليق الشناوي على ضرب أحمد السقا لطليقته، مصير شيكابالا مع الزمالك، شاب يقتل والدته ويبحث عن جثتها مع المواطنين

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة أن هناك احتمالا كبيرا بحدوث فيضانات على جانبي النيل الأزرق والنيل عند الخرطوم نهاية أغسطس القادم، كما كان يحدث قبل بناء سد النهضة الإثيوبي.

يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد الموافق 29/ 6/ 2025 (النظامين الجديد والقديم) امتحان الدور الأول في اللغة الأجنبية الأولى، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).

ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أنه تم إلغاء قرابة 400 رحلة جوية في مطار هارتسفيلد-جاكسون الدولي بمدينة أتلانتا بسبب الأحوال الجوية السيئة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كشف أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك عن موقفهم من استمرار شيكابالا قائد الفريق خلال الموسم الجديد.

جدد الملياردير إيلون ماسك، انتقاداته لـ مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الوقت الذي يستعد فيه أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت عليه.

لم تكن ضمن قائمة من رحلوا، لم تغادر روحها جسدها لكنها تعلقت برفقائها اللاتى استشهدن أثناء عودتهن من العمل، عيناها شاردة لم تنسى ذلك المشهد المفجع الذى يمر أمامها كل لحظة، أجساد تتطاير وصرخات تملأ الأجواء، ذاك هو المشهد الذى لن يمحى أبدًا من ذاكرتها.

تحدث الناقد الفني طارق الشناوي، عن اتهام الفنان أحمد السقا بضرب طليقته الإعلامية مها الصغير، وتقدمها ببلاغ رسمي ضد “السقا”، تتهمه بالتعدي عليها وسبها داخل أحد الكمبوندات بمدينة السادس من أكتوبر، قائلا: “أحمد السقا ومها الصغير من عائلات كبيرة وكان يجب أن يتم الانفصال بينهما بشكل أهدى من كده، لكن السقا تعامل بعنف في الانفصال واللي بيعمله كتير أوي ومبالغ فيه”.

بتوجيهات شيخ الأزهر، أدى وفد من الأزهر الشريف، مساء أمس واجب العزاء في أسر فتيات قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك في أعقاب الحادث الأليم الذي أودى بحياتهن.

تستأنف اليوم الأحد منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

أعلن مجمع ناصر الطبي في جنوب قطاع غزة، أن 4 فلسطينيين استشهدوا بينهم طفل وامرأتان، جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة للنازحين في المنطقة الغربية من مدينة خان يونس.

احتفظ المصارع الشهير جون سينا بلقب WWE لمصارعة المحترفين بعد الانتصار على حساب منافسه سي إم بانك في ليلة الأبطال 2025 خلال النزال الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، مساء أمس السبت.

شهدت قرية الرحلات التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية إصابة طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي بجرح نافذ بالجانب الأيسر بالظهر وجرح قطعي باليد اليسرى والرقبة، وذلك في مشاجرة مع آخر، بسبب خلافات بينهما على مبلغ 300 جنيه، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كشف مصدر مقرب من اللاعب أسد الحملاوي، تفاصيل ترشح اللاعب للانضمام لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يجري الفريق كامل الوزير وزير النقل، وعدد من القيادات جولة تفقدية لأعمال الصيانة بالطريق الإقليمي خلال الساعات القادمة.

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن التقديرات داخل الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى تسريع إنهاء الحرب في غزة.

أشار محمد ناجي جدو، مدرب بيراميدز إلى أن الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز جدد تعاقده مع الفريق

في حادث مأساوي، أقدم شاب على إنهاء حياة والدته في إحدى قرى مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا، حيث ألقى بجثتها في أرض زراعية تعود لهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للقيام بالتحقيقات اللازمة.

تألقت شيرين عبد الوهاب، خلال ختام مهرجان موازين في دورته الـ 20 بالمغرب بعدد كبير من أغانيها الجديدة والقديمة وسط تفاعل الجمهور.

كشف مصدر مطلع في نادي الزمالك، أن جون إدوارد، المدير الرياضي للقلعة البيضاء، بدأ في وضع ملامح خريطة التعاقدات الصيفية للفريق، استعدادًا للموسم الكروي الجديد، حيث حدد أولوياته الفنية بشكل واضح ضمن خطة إعادة بناء الفريق.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصدد التفاوض على صفقة مع حماس والتي ستتضمن استعادة الرهائن.

سجلت أسعار اللحوم اليوم، تباينًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

حقق تشيلسي الإنجليزي فوزا هاما أمام بنفيكا البرتغالي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب بنك أوف أمريكا في مدينة شارلوت الأمريكية في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

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