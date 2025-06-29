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رياضة

بعد تخطي بنفيكا، تشيلسي يواجه بالميراس في ربع نهائي كأس العالم للأندية

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

كأس العالم للأندية، حقق تشيلسي الإنجليزي فوزا هاما أمام بنفيكا البرتغالي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب بنك أوف أمريكا في مدينة شارلوت الأمريكية في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

بهذه النتيجة، يضرب تشيلسي الإنجليزي موعدا مع بالميراس البرازيلي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

سجل هدف تشيلسي الأول اللاعب ريس جيمس في الدقيقة 64، وتعادل دي ماريا لبنفيكا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الثاني، قبل أن يعود كريستوفر نكونكو ويسجل هدف التقدم للبلوز في الدقيقة 108، وأضاف بيدرو نيتو الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 115، وسجل كيرنان دوسبري الهدف الرابع في الدقيقة 117.

يذكر أن المباراة قد توقفت لمدة طويلة بسبب سوء الأحوال الجوية، قبل أن يعود اللاعبون إلى الملعب من جديد بعد توقف دام حوالي ساعتين.

تشكيل بنفيكا ضد تشيلسي في كأس العالم للأندية 

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تشكيل تشيلسي ضد بنفيكا في كأس العالم للأندية 

الصورة

وسيطرت الأندية البرازيلية على مقاعد دور الـ16 في كأس العالم للأندية 2025 بتأهل الفرق الأربعة المشاركة في البطولة بالميراس وبوتافوجو وفلامنجو وفلومينينسي.

كما تأهلت الفرق الأوروبية باريس سان جيرمان الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي، وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند الألمانيين، وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، ويوفنتوس وإنتر الإيطالي، وريال مدريد.

وتأهل إنتر ميامي الأمريكي، ومونتيري المكسيكي عن أمريكا الشمالية.

وبقي الهلال السعودي هو النادي العربي والآسيوي الوحيد في دور الـ 16.

وودعت فرق إفريقيا الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي والوداد المغربي، وفرق آسيا أولسان هيونداي الكوري، وأوراوا ريدز الياباني والعين الإماراتي، دور المجموعات.

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