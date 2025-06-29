بسبب 300 جنيه، كهربائي يطعن طالبا بسكين في مشاجرة بينهما بالدقهلية

شهدت قرية الرحلات التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية إصابة طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي بجرح نافذ بالجانب الأيسر بالظهر وجرح قطعي باليد اليسرى والرقبة، وذلك في مشاجرة مع آخر، بسبب خلافات بينهما على مبلغ 300 جنيه، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة منية النصر من المستشفى، بوصول شخص يدعى مصطفى مرعى الباز مرعى، 17 سنة، مقيم بقرية البجلات (طالب بالصف الثانوى الصناعى) مصابًا بجرح نافذ في الجانب الأيسر من الظهر وجرح قطعى باليد اليسرى طوله 7 سم وجرح قطعى بالرقبة من الخلف طوله 12 سم، والحالة العامة غير مستقرة وتم تحويل المصاب للمستشفى الدولى بالمنصورة.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة الرائد محمد صبح لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال المصاب اتهم شخصا يدعى أمير ج.ال.م.، 31 سنة كهربائى، مقيم بقرية البجلات دائرة المركز بالتعدي عليه بسلاح أبيض «سكين»، وذلك بسبب الخلاف على مبلغ 300 جنيه مدين بها المجنى عليه للمتهم.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وتبين إصابته بجرح قطعي باليد اليمنى، واتهم المجني عليه بالتعدي عليه، وجرى تحرير المحضر رقم 7472 جنح منية النصر لسنة 2025، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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