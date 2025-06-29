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رياضة

جون إدوارد يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن المهاجم الأجنبي

جون إدوارد، فيتو
جون إدوارد، فيتو

كشف مصدر مطلع في نادي الزمالك، أن جون إدوارد، المدير الرياضي للقلعة البيضاء، بدأ في وضع ملامح خريطة التعاقدات الصيفية للفريق، استعدادًا للموسم الكروي الجديد، حيث حدد أولوياته الفنية بشكل واضح ضمن خطة إعادة بناء الفريق.

 

مهاجم إفريقي سوبر 

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن جون إدوارد يرى أن التعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر وقوي بدنيًا يمثل الهدف الأول والأهم في ميركاتو الزمالك الصيفي، من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق وتعويض النقص في الفاعلية الهجومية التي عانى منها الفريق في الموسم الماضي.

تدعيم الجناح الأيمن

تابع المصدر: "ويأتي بعد ذلك في قائمة الأولويات تدعيم مركز الجناح الأيمن لتعويض رحيل أحمد سيد زيزو، بالإضافة إلى البحث عن جناح أيسر مميز لمنافسة مصطفى شلبي وخلق حالة من التنوع والعمق في الخيارات الهجومية".

لاعب وسط مدافع

وواصل: "كما يرغب المدير الرياضي لنادي الزمالك في ضم لاعب وسط دفاعي "رقم 6" بمواصفات خاصة، يجمع بين القوة البدنية والقدرة على بناء اللعب من الخلف، ليكون دعمًا محوريًا لخط الوسط".

واختتم المصدر: "تأتي هذه التحركات وسط حالة من الترقب داخل النادي، في انتظار إعلان اسم المدير الفني الجديد الذي سيتعاون مع الإدارة الرياضية في استكمال ملف الصفقات".

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