وفد من قيادات الأزهر والأوقاف يؤدون واجب العزاء لأهالي كفر السنابسة في المنوفية (صور)

بتوجيهات شيخ الأزهر، أدى وفد من الأزهر الشريف، مساء أمس واجب العزاء في أسر فتيات قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك في أعقاب الحادث الأليم الذي أودى بحياتهن.

وفد أزهري يعزي أهالي فتيات كفر السنابسة في المنوفية

وترأس الوفد الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، حيث نقل الدكتور درويش تعازي الإمام الأكبر القلبية إلى أهالي الضحايا، مؤكدًا تضامن الأزهر الشريف الكامل ووقوفه إلى جانبهم في محنتهم، باعتباره سندًا روحيًا ومجتمعيًا لأبناء الوطن.

ضم الوفد الأزهري كلًا من؛ الشيخ صبحي زكريا زايد، مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني، وعماد أبو العينين، مدير أمن المنطقة، بجانب عدد من قيادات وعّاظ الأزهر الشريف بالمحافظة، والذين توجهوا إلى المولى عز وجل بالدعاء للفتيات المتوفيات بالمغفرة والرحمة، ولأهلهنَّ بالصبر والسلوان، مع تأكيد استمرار دعم الأزهر ومواساته.

نيابةً عن وزير الأوقاف.. مساعد الوزير للشئون الهندسية ومدير أوقاف المنوفية يؤديان واجب العزاء في شهيدات حادث المنوفية

أدّى الدكتور محمد نبيل عراقي، مساعد وزير الأوقاف للشئون الهندسية، مساء السبت 28 يونيو 2025، واجب العزاء في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وراح ضحيته عدد من الفتيات، وذلك نيابةً عن الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وباسم وزارة الأوقاف.

جاء ذلك بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية؛ والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق؛ والدكتور محمد رجب خليفة، مدير مديرية أوقاف المنوفية؛ وعدد من قيادات الدعوة بالمديرية وأئمتها.

وقد ألقى كلمة العزاء باسم وزارة الأوقاف الدكتور محمد رجب خليفة، مدير مديرية أوقاف المنوفية، ناقلًا خالص العزاء لأسر الشهيدات، ومؤكدًا وقوف الوزارة بكامل أجهزتها إلى جانب الأسر المفجوعة، وداعيًا الله أن يتغمّد بناتهِنّ بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهنّ الصبر والسلوان.

وقد رافق الدكتور عراقي وفدٌ رفيع من قيادات مديرية أوقاف المنوفية، ضم كلًّا من الدكتور محمد رجب خليفة، مدير المديرية؛ والدكتور حسام الشتيحي، مدير عام الدعوة؛ والشيخ سمير الصعيدي، مدير إدارة أوقاف منوف؛ والشيخ محمد تعيلب، مدير إدارة أوقاف شبين الكوم؛ إلى جانب مشاركة ميدانية واسعة من أكثر من خمسين إمامًا، حرصوا جميعًا على تقديم واجب العزاء، والدعاء للشهيدات بالرحمة والمغفرة، سائلين الله أن يحفظ مصر وأبناءها من كل مكروه وسوء.

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