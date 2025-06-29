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رياضة

ميدو يكشف مصير شيكابالا مع الزمالك وحقيقة اعتزال الأباتشي

شيكابالا، فيتو
شيكابالا، فيتو

كشف أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك عن موقفهم من استمرار شيكابالا قائد الفريق خلال الموسم الجديد.

نؤسس فريقا قويا للموسم الجديد

وقال أحمد حسام ميدو، في تصريحات تليفزيونية: "إن شاء الله سنعد فريقا قويا للموسم القادم، ومن الطبيعي أن ينافس الزمالك على جميع البطولات".

وعن موقفهم من استمرار شيكابالا مع الفريق، قال ميدو: "شيكابالا لاعب كبير، وهو قائد للفريق وسيتم الإعلان عن مستقبله عبر المتحدث الرسمي للفريق".

يجب أن نتحدث مع شيكابالا

واستكمل: "شيكابالا لاعب كبير ولا يمكن أبدا أن نتحدث بشأن مستقبله إلا بعد الحديث معه، وكل الزملكاوية بيحبوه".

وتابع: "كنت أخطط دائما بأن أساهم في هيكلة قطاع كرة القدم، والجميع داخل النادي يعمل، وجون إدوار شغال بشكل جيد".

وأضاف: "فكرة أن الجميع يتحدث عن النادي، ومن السهل الحصول على أخبار الزمالك لن يحدث مرة أخرى، وأهم المشاكل كانت إن فيه أكثر من شخص يتدخلوا في القرار".

ونوه: "هناك اجتماع خلال الأسبوع القادم بين جون إدوارد المدير الرياضي وحسين لبيب رئيس النادي، ونائبه هشام نصر، سيتم بعده عن طريق المتحدث الرسمي الإعلان عن خطة الفريق والمدير الفني".

ووجه ميدو رسالة لجماهير الزمالك: "متقلقوش"، وليس معنى عدم ظهور أخبار عن النادي أننا لا نعمل، الجميع يعمل بجد واجتهاد".

أخبارنا موجودة في كل حتة

واختتم ميدو حديثه قائلا: "أخبارنا موجودة في كل حته، وتعاهدنا وقف تلك الأشياء وتحديد مسؤول عن العمل على الأرض وهو جون إدوارد، ولن يتحدث أي شخص عن أي تفاصيل تخص نادي الزمالك إلا جون إدوارد والمتحدث الرسمي لنادي الزمالك، ولابد أن يحترم الجميع خصوصية النادي، والموضوع ده هيكون تقيل على البعض، وتأخرنا في الإعلان يحسب لنا وليس علينا".

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