جون سينا يهزم سي إم بانك ويحتفظ بلقب WWE (فيديو)

احتفظ المصارع الشهير جون سينا بلقب WWE لمصارعة المحترفين بعد الانتصار على حساب منافسه سي إم بانك في ليلة الأبطال 2025 خلال النزال الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، مساء أمس السبت.

والتقى جون سينا ​​وسي إم بانك في مباراة فردية لأول مرة منذ 12 عامًا، في المواجهة التي شهدت تفاعلًا كبيرًا من متابعي المصارعة الحرة.

شهد اللقاء بين جون سينا وسي إم بانك سجالًا كبيرًا بين الثنائي، بينما كانت اللقطة الأبرز بمصافحة بين جون سينا ومنافسه سي إم بانك قبل نهاية اللقاء.

وحاول سي إم بانك خداع منافسه بعدما فاجأه بالإمساك بقدمه بعد استفزازه ببعض الكلمات، بينما كانت ردة فعل سينا سريعة ورد على خيانة منافسه بضربة قوية.

PUNK AND CENA SHAKE HANDS AND HUG



CENA GOES TO LOW BLOW HIM LIKE HE DID CODY



SETH HITS PUNK WITH THE BRIEFCASE AND STOMPS HIM



CENA THROWS SETH OUT OF THE RING AND WINS!#WWENOC pic.twitter.com/iNK5JmNt55 — The Movement - Pro Wrestling (@TheMovementXx) June 28, 2025

واستمرت الخيانة بدخول مفاجئ للمصارع سيث رولينز إلى الحلبة وتوجيه ضربة قوية بالحقيبة إلى سي إم بانك ليسقط الأخير أرضًا، قبل أن يطيح سينا بالمصارع رولينز خارج الحلبة ويفوز بالمواجهة بعد تنفيذ العد التنازلي على حساب بانك.

واحتفظ سينا باللقب بعد هذه المباراة المثيرة التي تأتي قبل شهور من اعتزاله المتوقع بنهاية العام الجاري، وفقًا لتقارير صحفية.

وشهدت العرض مواجهات أخرى مرتقبة على رأسها خسارة راندي أورتن أمام كودي رودس، كما فازت جيد كارغيل على أسوكا في نهائي ملكة الحلبة.

ويخوض كودي رودس بعد فوزه بلقب ملك الحلبة مواجهة مرتقبة ضد جون سينا بطل WWE في عرض SUMMERSLAM في ملعب "ميتلايف" بالولايات المتحدة.

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