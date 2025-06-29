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خارج الحدود

ترامب: نتنياهو بصدد التفاوض على اتفاق مع حماس لاستعادة الرهائن

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصدد التفاوض على صفقة مع حماس والتي ستتضمن استعادة الرهائن.

ووصف الرئيس الأمريكي محاكمة نتنياهو بأنها حملة اضطهاد سياسية وتهديد لمفاوضات غزة وإيران، على حد زعمه.

وتابع: “محاكمة نتنياهو مهزلة وتتعارض مع المفاوضات مع إيران وحماس ولدية مهام كبيرة للقيام بها وهي تشبه مطاردة الساحرات التي اضطررت إلى تحملها”.

 

وزعم الرئيس الأمريكي: “نتنياهو حقق نجاحا في التخلص من تهديد إيران النووي”.

تل أبيب تدرس الخيارات

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت، أكدت أن التقديرات داخل الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى تسريع إنهاء الحرب في غزة.

وبحسب الصحيفة، فإن هناك رسائل غير مباشرة وصلت إلى إسرائيل تفيد برغبة واشنطن في إنهاء الصراع لتخفيف التوترات الإقليمية.


التقرير أشار إلى أن القيادة الإسرائيلية تتابع باهتمام توجهات الإدارة الأمريكية المحتملة، خاصة في ظل التعقيدات الأمنية في غزة وضغوط الرأي العام الداخلي والخارجي.

 

في وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكان إرساء وقف جديد لإطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى احتمال التوصل إلى اتفاق "وشيك" يشمل إسرائيل وحركة حماس اعتبارًا من "الأسبوع المقبل".

 

وقال ترامب في تصريح للصحفيين، "أعتقد أنه وشيك" وأضاف، "نعتقد أنه في الأسبوع المقبل سنتوصل إلى وقف لإطلاق النار".

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الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بنيامين نتنياهو حماس محاكمة نتنياهو غزة إيران

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