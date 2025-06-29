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خارج الحدود

إلغاء 400 رحلة جوية في أتلانتا الأمريكية بسبب سوء الأحوال الجوية

مطار هارتسفيلد جاكسون،
مطار هارتسفيلد جاكسون، فيتو

ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أنه تم إلغاء قرابة 400 رحلة جوية في مطار هارتسفيلد-جاكسون الدولي بمدينة أتلانتا بسبب الأحوال الجوية السيئة.

ونقلت الشبكة في بيان: "ألغيت قرابة 400 رحلة أمس من وإلى مطار هارتسفيلد-جاكسون الدولي بأتلانتا بسبب الأحوال الجوية القاسية وسقوط البرد ليلا"، وأوضح متحدث باسم المطار أنه تم تعليق العمليات بالمطار لأسباب تتعلق بالسلامة.

وبحسب "إيه بي سي"، تقوم شركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية بفحص طائراتها للتحقق من عدم وجود أي أضرار محتملة بسبب البرد. 

وأشارت القناة إلى توقعات بمزيد من التأخيرات والإلغاءات للرحلات الجوية.

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أتلانتا سوء الأحوال الجوية الولايات المتحدة مطار هارتسفيلد-جاكسون الدولي دلتا ايرلاينز

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