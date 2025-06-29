إلغاء 400 رحلة جوية في أتلانتا الأمريكية بسبب سوء الأحوال الجوية

ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أنه تم إلغاء قرابة 400 رحلة جوية في مطار هارتسفيلد-جاكسون الدولي بمدينة أتلانتا بسبب الأحوال الجوية السيئة.

ونقلت الشبكة في بيان: "ألغيت قرابة 400 رحلة أمس من وإلى مطار هارتسفيلد-جاكسون الدولي بأتلانتا بسبب الأحوال الجوية القاسية وسقوط البرد ليلا"، وأوضح متحدث باسم المطار أنه تم تعليق العمليات بالمطار لأسباب تتعلق بالسلامة.

وبحسب "إيه بي سي"، تقوم شركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية بفحص طائراتها للتحقق من عدم وجود أي أضرار محتملة بسبب البرد.

وأشارت القناة إلى توقعات بمزيد من التأخيرات والإلغاءات للرحلات الجوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.