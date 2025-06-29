إحدى الناجيات من حادث الإقليمي: 3 من بنات عمي ماتوا قدام عيني

لم تكن ضمن قائمة من رحلوا، لم تغادر روحها جسدها لكنها تعلقت برفقائها اللاتى استشهدن أثناء عودتهن من العمل، عيناها شاردة لم تنسى ذلك المشهد المفجع الذى يمر أمامها كل لحظة، أجساد تتطاير وصرخات تملأ الأجواء، ذاك هو المشهد الذى لن يمحى أبدًا من ذاكرتها.

حبيبة الجيوشى ضمن القلائل اللاتى كتبت لهن النجاة، منهن من تعرضت لإصابات بسيطة فى الجسد ومنهن من ما زلن يخضعن للعلاج داخل العناية المركزة، إلا أنهن جميعا تعرضن لجرح غائر أو طعنة غادرة فى الروح.

وروت حبيبة لحظات الصدمة والرعب قائلة: غفوة نوم من التعب الشديد في ذلك اليوم قطعتها الصرخات وأصوات إصطدام سيارة النقل الثقيل التى اصطدمت بالسيارة التى كانت تقلهن على الطريق الإقليمى، لترى رفقائها أمام عينيها يغادرن الحياة واحدة تلو الأخرى.

وقالت: “4 من أبناء عمومتي كانوا برفقتي فى السيارة المنكوبة، ثلاثة منهن ارتقت أرواحهم وبقيت الأخرى فى العناية المركزة حتى الآن، شاهدتهن وهن يودعوا الحياة قبل أن يتم نقلي بسيارة إسعاف للمستشفى”.

لا أمنية لحبيبة سوى أن يمن الله بالشفاء على إبنة عمها فهى الوحيدة التى نجت من أقاربها، تحاول أن تذهب لتراها وتمكث بجوارها فى العناية المركزة إلا أن حالتها الصحية لا تسمح بذلك فى الوقت الحالى.

مصرع وإصابة 21 شخصًا في حادث بالمنوفية

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، وأسفر الحادث عن مصرع 19 من عمال اليومية وإصابة آخرين.

القبض على سائق النقل المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية القبض على سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع 19 من عمال اليومية بينهم أطفال وشباب، وإصابة آخرين.

أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

حصل موقع فيتو على أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، الذي أسفر عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 2 آخرين، تم نقلهم لمستشفيات أشمون والباجور وقويسنا.

ننشر أسماء الـ 19 قتاة اللاتي لقين مصرعهن في الحادث وهن كالتالي:

شروق خالد أبو المجد عاشور

جنا محي فوزي مبروك خليل

تقي محمد أحمد الجوهري

غدير عبد الباسط خليل قنديل

شيماء محمود محمد عبد الهادي

ملك عربي فوزي خليل

إسراء صباح عبد الوهاب عبد الخالق

رويدا خالد إبراهيم حسن

ضحى همام الحفناوي

سمر خالد مصطفى قنديل

سارة محمد كوهية

هنا مشرف علام

ميادة يحيى

مروة أشرف

آية زغلول

شيماء يحيى فوزي خليل



أسماء ضحايا من قرية سرس الليان:

أسماء خالد مصطفى

شيماء رمضان عبد الحميد



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.