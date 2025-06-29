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أخبار مصر

بعد فشل توربينات سد النهضة، خبير جيولوجي يحذر من حدوث فيضانات بالخرطوم قريبا

سد النهضة، فيتو
سد النهضة، فيتو

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة أن هناك احتمالا كبيرا بحدوث فيضانات على جانبي النيل الأزرق والنيل عند الخرطوم نهاية أغسطس القادم، كما كان يحدث قبل بناء سد النهضة الإثيوبي.

وأكد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن “بحيرة السد شبه ممتلئة حاليا نظرا لوجود حوالي 55 مليار متر مكعب من المياه بها، وعدم استخدامها خلال الأشهر الماضية، وهو استثناء في هذا العام نظرا لفشل تشغيل التوربينات بالسد”.

وأوضح أنه رغم خطورة الفيضانات وأضرارها لبعض السكان في السودان، فإنها تعتبر المصدر الرئيسي للري الفيضي لكثير من المزارعين بطول النيل الأزرق، ويعوضهم عن عدم وصول المياه إليهم العامين الماضيين 2023 و2024 نتيجة حبس المياه عنهم بسبب التخزين الكبير في سد النهضة لحوالي 43 مليار م3 خلالهما".

ولفت إلى "معاناة هؤلاء المزارعين من عدم عمل شبكة ري لهم تعويضا عن عدم فيضان النهر بسبب ظروف الحرب التي يمر بها السودان منذ أبريل 2023".

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النيل الأزرق النيل الدكتور عباس شراقي جامعة القاهرة سد النهضة الاثيوبي

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