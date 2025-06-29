موقف محرج لشيرين عبد الوهاب على مسرح مهرجان موازين (فيديو)

تألقت شيرين عبد الوهاب، خلال ختام مهرجان موازين في دورته الـ 20 بالمغرب بعدد كبير من أغانيها الجديدة والقديمة وسط تفاعل الجمهور.

حفل شيرين في موازين

وقدمت شيرين عبد الوهاب، أغنية أنا لا جاية اقولك ورقصت وقصتها الشهيرة على أنغام الأغنية.

شاهد الفيديو من هنا

ولكن تعرضت شيرين لموقف محرج أثناء غنائها الأغنية، حيث كادت أن تسقط من على المسرح ولكنها تماسكت واستندت إلى النوتة الموسيقية.

شاهد الفيديو من هنا

وشهد حفل ختام مهرجان موازين بالمغرب في دورته الـ 20، حضورا جماهيريا كبيرا والذي تحييه المطربة شيرين عبد الوهاب.

وأطلت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل بالجلباب المغربي وقامت بتحية الجمهور عند صعودها على المسرح وقالت وحشتوني وسط تصفيق حار.



وتفاعل عدد كبير من الجمهور، مع رقصات شيرين ومداعبتها التي اعتاد عليها الجمهور، خاصة أنها كانت غائبة عن الحفلات الفترة الماضية.

وكان قد أعرب التونسي صابر الرباعي عن سعادته بعودة شيرين عبد الوهاب القوية، مؤكدا: “اسم ثابت في الوطن العربي مهما حصل، مشيرا بأن غيابها الفترة الماضية لا يؤثر على بنجوميتها”.

وأضاف “الرباعي” خلال المؤتمر الصحفي الخاص به بمهرجان موازين: “شيرين عبد الوهاب فنانة كبيرة مهما ابتعدت عن الأضواء، مشيرا إلي أنها أصبح لها رؤيتها الفنية بعد عودتها”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.