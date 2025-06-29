باريس سان جيرمان في مواجهة ميسي ورفاقه، مواعيد مباريات اليوم بكأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، تستأنف اليوم الأحد منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام اليوم الأحد المباريات التالية:

باريس سان جيرمان × إنتر ميامي - 7 مساء | منصة DZAN

فلامنجو × بايرن ميونيخ - 11 مساء | منصة DZAN

وانطلقت أمس مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، بمباراتي بالميراس أمام بوتافوجو، وتشيلسي أمام بنفيكا.

مواعيد مباريات دور الـ 16 مونديال الأندية

باريس سان جيرمان × إنتر ميامي - الأحد 29 يونيو (7 مساء)

فلامنجو × بايرن ميونيخ - الأحد 29 يونيو (11 مساء)

إنتر × فلومينيسي - الاثنين 30 يونيو (10 مساء)

مانشستر سيتي × الهلال - الثلاثاء 1 يوليو (4 فجرا)

ريال مدريد × يوفنتوس - الثلاثاء 1 يوليو (10 مساء)

بوروسيا دورتموند × مونتيري - الأربعاء 2 يوليو (4 فجرا)

وقد تشهد مباريات ربع النهائي تكرار لنهائيات أوروبية، فيقع باريس سان جيرمان في طريق بايرن ميونيخ حال مرورهما من ثمن النهائي، وهو تكرار لنهائي 2020.

كما قد يشهد ربع النهائي مواجهة بين ريال مدريد حال تأهله، وبروسيا دورتموند في تكرار لنهائي 2024.

وقد يصطدم مانشستر سيتي بمنافسه إنتر في تكرار لنهائي 2023.

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