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رياضة

تفاصيل جديدة عن مساعي الأهلي لضم خليفة وسام أبو علي

أسد الحملاوي، فيتو
أسد الحملاوي، فيتو

الأهلي، كشف مصدر مقرب من اللاعب أسد الحملاوي، تفاصيل ترشح اللاعب للانضمام لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر في تصريحات تليفزيونية: "لم نلتق عرضًا رسميًا من النادي الأهلي حتى الآن والموضوع كله إن الأهلي استفسر عن اللاعب وعن راتبه وعن رغبته من عدمها في الانتقال للقلعة الحمراء".

الحملاوي لا يمانع الانتقال للأهلي

وأضاف المصدر: "أسد الحملاوي لا يمانع اللعب للنادي الأهلي وشرف كبير أن يفكر الأهلي في ضمه بكل تأكيد وتجربة وسام أبوعلي مع الأحمر تجعل الأمر مرحبا به ولكن لا يوجد مفاوضات بشكل جادي حتى الآن".

جدير بالذكر أن الأهلي يسعى لضم مهاجم أجنبي قوي خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة الفلسطيني وسام أبو علي في الرحيل عن قلعة الجزيرة، بعد تلقيه العديد من العروض في الدوري الأمريكي والأوروبي إلى جانب عروض خليجية مغرية.

وسام أبو علي، فيتو
وسام أبو علي، فيتو

الزمالك يستفسر عن الحملاوي

وأكمل: "ليست المرة الأولى التي يتواصل فيها الأهلي مع أسد ولكنها الثانية، المرة الأولى كانت قبل انضمامه لنادي شلوسك فروتسواف البولندي".

واختتم: "الزمالك أيضًا استفسر عن اللاعب عن طريق وكيله ولكن دون تحرك رسمي حتى الآن".

ريبيرو يرفض رحيل أبو علي

رفض خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي فكرة رحيل الفلسطيني  وسام أبو علي في انتقالات الصيف الحالية، وأكد لإدارة الأهلي أنه لن يسمح برحيل مهاجم الفريق الأساسي حتى لو كان البديل متاح. 

وقال مصدر داخل الأهلي إن ريبيرو أبلغ الأهلي بضرورة إغلاق مناقشة ملف احتراف وسام أبو علي مهما كانت الإغراءات المالية خاصة وأنه يرى صعوبة تعويضه. 

يذكر أن الأهلي يفكر في بيع وسام أبو علي لأعلى سعر في الميركاتو الصيفي الحالي، وهو ما يتعارض مع رؤية المدير الفني للفريق. 

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الأهلي النادي الأهلي أسد الحملاوي الانتقالات الصيفية الحالية وسام أبوعلي

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