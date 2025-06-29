الأحد 29 يونيو 2025
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خارج الحدود

يديعوت أحرونوت: ترامب يريد إنهاء الحرب في غزة بسرعة

حرب غزة، فيتو
حرب غزة، فيتو

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن التقديرات داخل الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى تسريع إنهاء الحرب في غزة.

 

ضغوط أمريكية على حكومة نتنياهو

وبحسب الصحيفة، فإن هناك رسائل غير مباشرة وصلت إلى إسرائيل تفيد برغبة واشنطن في إنهاء الصراع لتخفيف التوترات الإقليمية.

 

تل أبيب تدرس الخيارات

التقرير أشار إلى أن القيادة الإسرائيلية تتابع باهتمام توجهات الإدارة الأمريكية المحتملة، خاصة في ظل التعقيدات الأمنية في غزة وضغوط الرأي العام الداخلي والخارجي.

 

في وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكان إرساء وقف جديد لإطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى احتمال التوصل إلى اتفاق "وشيك" يشمل إسرائيل وحركة حماس اعتبارًا من "الأسبوع المقبل".


وقال ترامب في تصريح لصحفيين، "أعتقد أنه وشيك" وأضاف، "نعتقد أنه في الأسبوع المقبل سنتوصل إلى وقف لإطلاق النار".

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