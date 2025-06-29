بعد حادث إقليمي المنوفية، وزير النقل يتفقد عددا من مشروعات الطرق اليوم

يجري الفريق كامل الوزير وزير النقل، وعدد من القيادات جولة تفقدية لأعمال الصيانة بالطريق الإقليمي خلال الساعات القادمة.



ومن المقرر أن يراجع الوزير رفقة العديد من الجهات الجدول الزمني لأعمال الصيانة والإسراع بصيانة الطريق بما يساهم في الحد من الحوادث على الطريق الإقليمي.



وانتهت الجهات المشرفة على صيانة وإعادة تأهيل الطريق الدائري الإقليمي، من أعمال وضع الطبقة الأسمنتية، للوصلة من الباجور إلى مدينة بنها، وبلغت نسبة الإنجاز فى هذه الوصلة أكثر من 90 % وبلغت نسب الإنجاز فى باقى الوصلة من السادات حتى الباجور نحو 85% تمهيدا لإنهاء أعمال الصيانة وإعادة تأهيل الطريق.



على صعيد آخر، وضعت الجهات المشرفة على عملية الصيانة عدة خيارات لمواجهة ظاهرة ارتفاع الحوادث فى بعض المناطق على الطريق منها منع سير النقل الثقيل من الساعه 6:00 صباحا حتى 6:00 مساء أو غلق كلي للطريق، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالطريق الدائري الإقليمي.

وكان الطريق شهد العديد من الحوادث خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع بدء أعمال الصيانة في الاتجاه من الخطاطبة إلى بنها.

وانتهت الشركات القائمة على رفع كفاءة الطريق الإقليمى من وضع الحواجز تمهيدا لصيانة 22 كيلو مترا من الطريق فى استجابة سريعة لمطالب رفع كفاءتها.

وبدأت الجهات المشرفة على مشروعات الطرق، تنفيذ خطة رفع كفاءة بعض الطرق على رأسها الطريق الإقليمى، وذلك فى إطار خطط رفع كفاءتها والحفاظ على الشبكة القومية للطرق، بعد التقدم الذى شهدته مصر فى تصنيف الطرق العالمى.



خطط صيانة الطرق

وتستعد مجموعة أوراسكوم لإجراء عدد من المعاينات على أرض الواقع، لبدء أعمال الصيانة بشكل سريع لعدد من القطاعات على الطريق الإقليمى على رأسها القطاع من المنوفية إلى مدخل القليوبية لخدمة الركاب وحركة التجارة على الطريق.

وتأتى أعمال الصيانة نظرا للاهتمام الشديد من جانب القائمين على الطرق وبالرغم من مرور أقل من عشر سنوات على افتتاح الطريق الاقليمى، فقد تم إسناد أعمال إعادة رفع الكفاءة والتطوير والصيانة للطرق لشركة أوراسكوم، حيث يعد الطريق الإقليمى هو الأكبر فى الشرق الأوسط ويبلغ طوله 400 كيلو متر، ويربط العديد من المحافظات ووسائل وأماكن الإنتاج ببعضها البعض.

ويعد الطريق الدائري الإقليمي، من أهم الطرق بمصر، ويمتد القوس الشمالي الغربي بالطريق الدائري الإقليمي من التقاطع مع طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، حتى التقاطع مع طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، بطول 400 كيلو متر، ويربط 15 محافظة، ويشمل 4 حارات، بينما يضم القوس الشمالي الغربي من الطريق الدائري الإقليمي.

ويضم الطريق الدائري الإقليمي، عددا من المداخل الرئيسية، هي مدخل الكيلو 43 طريق القاهرة - بلبيس، الكيلو 42 طريق الكريمات، الكيلو 49 طريق القاهرة - الإسماعيلية، الكيلو 55 طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، والكيلو 55 طريق القاهرة - السويس، والكيلو 56 طريق القاهرة - العين السخنة، ويضم مدخلا عند الكيلو 68 طريق القاهرة الإسكندرية - الصحراوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.