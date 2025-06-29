الأحد 29 يونيو 2025
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محافظات

يقتل القتيل ويمشي في جنازته، شاب ينهي حياة والدته ويدفنها في أرض زراعية بالمنيا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

في حادث مأساوي، أقدم شاب على إنهاء حياة والدته في إحدى قرى مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا، حيث ألقى  بجثتها في أرض زراعية تعود لهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للقيام بالتحقيقات اللازمة.

تلقى قسم الشرطة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة عن الحادث، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى سرعة الانتقال إلى موقع الحادث.. وتبين أن الضحية، "ز.ع"، تبلغ من العمر 50 عامًا، قد قُتلت على يد نجلها "أ.ص"، المقيم في نفس القرية.

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على الجاني، وتجرى حاليًا الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تم نقل جثة الضحية إلى مشرحة المستشفى، وفتحت النيابة العامة تحقيقًا في الحادث.

وأوضح شهود عيان أن المتهم، بعد ارتكابه الجريمة، قام بالبحث عن والدته مع أسرته، بالإضافة إلى نشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يطلب فيها المساعدة من المواطنين للعثور عليها.

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