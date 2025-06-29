استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفل وامرأتان بقصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين بخان يونس

أعلن مجمع ناصر الطبي في جنوب قطاع غزة، أن 4 فلسطينيين استشهدوا بينهم طفل وامرأتان، جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة للنازحين في المنطقة الغربية من مدينة خان يونس.

تزايد الغارات الإسرائيلية

يأتي هذا الهجوم في ظل تزايد الغارات الإسرائيلية على مناطق إيواء النازحين، ما يرفع حصيلة الضحايا المدنيين ويثير موجة جديدة من الإدانات الدولية.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس السبت، غارات عنيفة على خيام النازحين في مدينة خان يونس.

وقال ناشطون ومصادر محلية إن خيام النازحين ومن فيها دفنت تحت الأرض بفعل قوة القصف الإسرائيلي الذي فاجأهم وهم نيام.

يأتي ذلك تزامنًا مع استنفار أمني لقوات الاحتلال الذي أشعل سماء المدينة بالقنابل الضوئية، بحثًا عن فلسطينيين مسلحين، كما ذكرت أدعى

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