ماسك: مشروع قانون الضرائب المقترح من ترامب مجنون ومدمر

جدد الملياردير إيلون ماسك، انتقاداته لـ مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الوقت الذي يستعد فيه أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت عليه.

وقال ماسك الموظف الخاص السابق في البيت الأبيض، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "مشروع القانون سيدمر ملايين الوظائف في أمريكا ويسبب ضررا استراتيجيا هائلا لبلدنا، إنه مجنون ومدمر تماما، وسيمنح امتيازات لصناعات الماضي بينما يلحق ضررا بالغا بصناعات المستقبل".

ويأتي انتقاد ماسك بعد خلاف علني بينه وبين ترامب في وقت سابق من هذا الشهر، حيث وصف الملياردير، الذي كان حليفا رئيسيا لترامب ومكلفا بقيادة وزارة كفاءة الحكومة لخفض التمويل، مشروع القانون بأنه "عمل بغيض مثير للاشمئزاز".

وتصاعد الخلاف إلى حد ادعاء ماسك أن "ترامب كان ليخسر الانتخابات" لولاه، وأنه مدرج في ملفات (رحل الأعمال جيفري) إبستين"، المُدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال والذي انتحر 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار بالجنس.

وفي المقابل، رد ترامب آنذاك بقوله إنه "لن يتحدث مع ماسك لفترة".

وزعمت روايات عديدة لنظرية المؤامرة أن الحكومة الأمريكية تُخفي قائمة برجال نافذين ارتكبوا أيضًا جرائم شنيعة مع إبستين.

ولا يُشير إدراج اسم شخص ما في الملفات المتعلقة بالقضية بحد ذاته إلى اتهامه بأي مخالفة.

ومع ذلك، تحدث ترامب الذي كان صديقا لإبستين منذ عقود خلال حملته الرئاسية 2024 عن إمكانية نشر المزيد من الملفات الحكومية المتعلقة بالقضية.

وأعلن ماسك لاحقا بأنه "نادم" على بعض المنشورات التي نشرها عن ترامب خلال خلافهما العلني. "CNN"

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