جدو: يورتشيتش مستمر مع بيراميدز وبن رمضان كان قريبا من الانضمام إلينا

بيراميدز، أشار محمد ناجي جدو، مدرب بيراميدز إلى أن الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز جدد تعاقده مع الفريق.

وقال جدو في تصريحات تليفزيونية: "يورتشيتش اجتمع مع الإدارة وجدد تعاقده مع الفريق، ومستمر في الموسم المقبل".

وتابع: "بيراميدز كان سيتعاقد مع محمد علي بن رمضان قبل انضمامه للأهلي، ولكن الصفقة لم تتم".

ننتظر قرار المحكمة في عودة الدوري لبيراميدز

وأشار محمد ناجي جدو مدرب بيراميدز ولاعب منتخب مصر السابق إلى أن الجميع داخل بيراميدز كان يحلم بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا، وننتظر قرار المحكمة الرياضية في أزمة الدوري المصري.

وقال جدو: "الجميع داخل النادي كان يحلم بـ دوري أبطال إفريقيا، والكل كان عايزها".

وتابع: "لأول مرة في التاريخ نادي يتوج بـ دوري أبطال أفريقيا وهو لم يحصل على الدوري في بلاده".

محمد ناجي جدو، فيتو

6 نقاط وراء خسارة بيراميدز الدوري الممتاز

وأكمل: "خسرنا 6 نقاط في مباراتي فاركو والبنك الأهلي كانوا وراء التعثر في الدوري، ولو كنا كسبنا مباراة واحدة لحسمنا الدوري دون الدخول في أي قضايا".

وأردف: "ننتظر قرار المحكمة الرياضية، ويمكن ربنا يوفق والدوري يروح لنا".



وأتم: "نلعب في ملاعب الأهلي والزمالك مش بيلعبوا فيها وطلبنا تأجيل بعض الماتشات بسبب ضغط المباريات بدوري أبطال أفريقيا ولم يتم الاستجابة لنا".

رابطة الأندية لم تدعم بيراميدز

وذكر: "لم يكن هناك دعم لنادي بيراميداز من جانب رابطة الأندية، ولم يكتفوا بعدم دعم النادي، ولكنهم وواصلوا التصريحات المستفزة ضد النادي رغم أن اللي بيلعب نهائي إفريقيا ده فريق مصري".

وقال: "بيراميدز لن يستطيع الاقتراب من الأهلي والزمالك في الجماهيرية والإعلام ولكن الحيادية مطلوبة بين كل الأندية".

واختتم جدو حديثه قائلا: "اللاعبين عندنا بدأوا يصدقوا أنهم يقدروا يحققوا بطولات وعندنا بطولات كتير جدا الفترة المقبلة".

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