طارق الشناوي يعلق على اتهام أحمد السقا بضرب طليقته مها الصغير

أحمد السقا ومها الصغير، تحدث الناقد الفني طارق الشناوي، عن اتهام الفنان أحمد السقا بضرب طليقته الإعلامية مها الصغير، وتقدمها ببلاغ رسمي ضد “السقا”، تتهمه بالتعدي عليها وسبها داخل أحد الكمبوندات بمدينة السادس من أكتوبر، قائلا: “أحمد السقا ومها الصغير من عائلات كبيرة وكان يجب أن يتم الانفصال بينهما بشكل أهدى من كده، لكن السقا تعامل بعنف في الانفصال واللي بيعمله كتير أوي ومبالغ فيه”.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج “الحكاية”، المذاع على فضائية “ إم بي سي مصر”: “ أحمد السقا ابن بلد وشهم وليه مواقف مع زملائه بتقول كده، ولو مها عملت بلاغ كاذب هتتسجن”.

وكانت نيابة أكتوبر أمرت استدعاء الفنان أحمد السقا في اتهامه بالتعدي على طليقته مها وضربها أمام المارة، داخل الكمبوند الذي تقيم فيه لجلسة تحقيق، كما قررت استدعاء شهود العيان وقت الحادث وفرد أمن.

وأمرت النيابة بصرف مها الصغير وسائقها بعد الاستماع لأقوالهما في اتهامهما لـ طليق الأولى الفنان أحمد السقا بالتعدي عليها وضربها أمام المارة، داخل الكمبوند الذي تقيم فيه.

وتجري نيابة أكتوبر تحقيقات موسعة في بلاغ الإعلامية مها الصغير وسائقها، ضد الفنان أحمد السقا بأنه اعترض طريقهما بمحيط كمباوند شهير، واتهماه فيه بالتعدي عليهما بالضرب والسب.

وكلفت النيابة بإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث.

وشهد محيط كمباوند شهير بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر مشاجرة بين الإعلامية مها الصغير وطليقها الفنان أحمد السقا، أسفرت عن تعرض الإعلامية للضرب هي وسائقها على يد الفنان السقا، الأمر الذي دفعهم للتوجه بتحرير محضر رسمي ضد الفنان أحمد السقا، اتهماه فيه بالتعدي عليهما بالسب والضرب.

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