أخبار مصر: إمام عاشور يوجه رسالة للنادي الأهلي، سماء إسرائيل تمطر صواريخ إيرانية، عمرو أديب يعلق على أزمة ضربة جزاء إنتر ميامي

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أصدر الحرس الثوري بيانًا بشأن الموجة الثامنة من عملية الوعد الصادق 3، وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن العلاقات العامة للحرس الثوري أعلنت أنه تم إطلاق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية للقوة الجو-فضائية التابعة للحرس، قبل لحظات، وقد جاءت هذه الموجة أقوى وأشدّ من سابقاتها.

علق الإعلامي عمرو أديب، على أزمة ركلة الجزاء التي أهدرها تريزيجيه في مباراة إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية، والخلاف مع زيزو ووسام أبو علي بشأن من يتصدى لها.

سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 16 يونيو 2025.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ليست منخرطة حاليًا في التصعيد العسكري المتزايد بين إسرائيل وإيران.

علق إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، على إصابته خلال مواجهة فريقه أمام إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح كأس العالم للأندية.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجبهة الداخلية تحقق في حادث خطير وقع داخل غرفة محصنة في منطقة بتاح تكفا وسط إسرائيل، وفقا لنبأ عاجل لقناة الجزيرة.

مع استمرار الحرب الإسرائيلية الإيرانية؛ فإن هناك حالة من الارتباك في الأسواق العالمية، خاصة مع الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وتأثير هذه العمليات العسكرية على أسعار النفط وأداء أسواق الأسهم العالمية.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، ترتيب المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، التي تضم أندية الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، وذلك بعد ختام مواجهات الجولة الأولى.

استهدفت موجة من الصواريخ الإيرانية اليوم الإثنين عدة مناطق في تل أبيب، حسبما ذكرت وسائل إعلام مختلفة.

يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026

ذكرت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، أن مواقع حيوية وسط تل أبيب تعرضت لدمار كبير، وأن 4 إصابات مباشرة وقعت في المدينة، بينها 3 وسط المدينة جراء القصف الإيراني.

كأس العالم للأندية، انتهت مواجهة بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ميتلايف" ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية في أمريكا.

أعلنت "نجمة داوود الحمراء"، الخدمة الصحية الرسمية في إسرائيل، انتشال جثتين إضافيتين من تحت الأنقاض في موقع سقوط صاروخ إيراني بمدينة بات يام، جنوبي تل أبيب.

اشتعل الصراع في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، التي تضم أندية الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، وذلك بعد ختام مواجهات الجولة الأولى.

روى أحمد خالد عبد العال، نجل الشهيد البطل خالد عبد العال شهيد الشهامة، تفاصيل استشهاد والده خلال محاولة إنقاذ الأرواح من حريق هائل اندلع في محطة وقود بمدينة العاشر من رمضان.



استمع فريق من المباحث العامة بالجيزة، لأقوال شهود العيان على واقعة سقوط مدخنة داخل مصنع طوب، وتم العثور أسفلها على 7 مصابين و4 وفيات بمنطقة عرب أبو ساعد التابعة لمركز شرطة الصف، تم نقلهم لمستشفى ١٥ مايو.

نجح بوتافوجو البرازيلي في تحقيق فوز ثمين على سياتل ساوندرز الأمريكي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية في أمريكا.

نشرت وكالة أنباء "إيران بالعربية" مقطع فيديو، لمطاردة سيارة شحن قالت إنها تابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) من قبل قوات الأمن الإيرانية، وإطلاق النار عليها، وذلك في ظل التصعيد العسكري غير المسبوق بين البلدين.

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