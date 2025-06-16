مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية

يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.



مباريات كأس العالم للأندية

-بوتافوجو ضد سياتل ساوندرز: الساعة 5:00 صباحًا، وتُنقل على قناة DAZN.



-تشيلسي ضد لوس أنجلوس: الساعة 10 مساء مساءً، وتُنقل على قناة DAZN.



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