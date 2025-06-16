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أخبار مصر

تفاصيل اللحظات الأخيرة في واقعة شهيد بنزينة العاشر من رمضان

الشهيد خالد عبد العال،
الشهيد خالد عبد العال، فيتو

روى أحمد خالد عبد العال، نجل الشهيد البطل خالد عبد العال شهيد الشهامة، تفاصيل استشهاد والده خلال محاولة إنقاذ الأرواح من حريق هائل اندلع في محطة وقود بمدينة العاشر من رمضان.
 

اندلاع حريق محطة وقود العاشر

وأضاف نجل شهيد الشهامة، "الحريق اندلع من المحبس الموصل إلى خزانات المواد البترولية، ووالدي توجه فورًا لمحاولة إغلاقه، لكن النيران كانت شديدة جدًا".

 

القرار البطولي الأخير للبطل خالد عبد العال


وتابع: "حين أدرك الشهيد أن إغلاق المحبس مستحيل بسبب تصاعد النيران، قرر أن يركب السيارة ويبتعد بها عن المحطة، خاصة وأنها كانت قريبة من مدرسة تضم نحو 800 طفل، بالإضافة إلى مساكن مكتظة بالسكان.
 

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “العاقلة والمتهورة” الذي تقدمه هالة حواس وسالي حواس، عبر قناة الشمس: "ركب العربية وخرج بيها بعيد علشان لو حصل انفجار، يقلل الخسائر ويبعد الخطر عن الأطفال والأهالي".

 

واختتم: "فخورين بوالدي.. هو مش بس أب، هو ضميرنا".
 

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شهيد بنزينة العاشر البطل خالد عبد العال شهيد الشهامة مدينة العاشر من رمضان محطة وقود العاشر

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