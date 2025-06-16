خبير اقتصادي يتوقع ارتفاع أسعار النفط والوقود 75% بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية

مع استمرار الحرب الإسرائيلية الإيرانية؛ فإن هناك حالة من الارتباك في الأسواق العالمية، خاصة مع الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وتأثير هذه العمليات العسكرية على أسعار النفط وأداء أسواق الأسهم العالمية.

ترقب الأسواق العالمية موجات جديدة من التضخم

وفي هذا السياق، قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام، إن التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط تسبب في موجة من التشاؤم، مع ترقب الأسواق العالمية موجات جديدة من التضخم.

توقعات برفع شركات الشحن شرائح التأمين نتيجة ارتفاع المخاطر

وأضاف «رزق» لـ «فيتو» أن ذلك نتيجه التوقعات المرتقبة من جانب شركات الشحن والتأمين العالمية لرفع شرائح التأمين نتيجة ارتفاع المخاطر، وهو أمر تم اللجوء اليه منذ 7 أكتوبر 2023 وما تبعها من الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، وأحداث البحر الأحمر، لكن هذه المرة تزداد التوقعات نتيجه الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية.

المخاطر تزداد نتيجة الاضطرابات في سلاسل الإمداد

وتابع: أن المخاوف والمخاطر تزداد نتيجة الاضطرابات في سلاسل الإمداد وزيادتها عن ما هو متوقع مع اضطراب في أداء حركة أسواق الأسهم العالمية وما يصاحب ذلك من تضخم في أسعار السلع والخدمات.

تقديرات الخسائر الإيرانية من الهجمات الإسرائيلية

وأشار إلى أنه حتى اليوم الأحد، وهو اليوم الثالث للحرب بين إسرائيل وإيران تقدر تكلفة الصواريخ والطائرات الإيرانية المستخدمة ضد إسرائيل بنحو 600 إلى 800 مليون دولار، إلى جانب تقديرات تتراوح من 1 إلى 2 مليار دولار لإصلاح وإعادة بناء منشآت إيرانية.

تقديرات الخسائر الإسرائيلية من الهجمات الإيرانية

وتابع: أنه على الجانب الإسرائيلي تتضمن تكلفة الدفاعات نحو 1 مليار دولار لكل ليلة، إلى جانب الخسائر في البنية التحتية التى لن تقل بعد 3 أيام عن 5 مليار دولار، وهو الأمر الذي يوضح حجم الخسائر الكبير في هذه الهجمات.

الصراع بين إسرائيل وإيران سيكون له آثار اقتصادية كبيرة



وأضاف أنه من هنا، يمكن القول إن الصراع بين إسرائيل وإيران، سيكون له آثار اقتصادية كبيرة على العالم بشكل عام، وعلى منطقة الشرق الأوسط ومصر بشكل خاص.

ارتفاع أسعار النفط متأثرة بالعمليات العسكرية

وأوضح أنه من المرجح أن ترتفع أسعار النفط، إذ بالفعل تأثرت أسعار النفط بشكل مباشر بعد الضربات الإسرائيلية على إيران، ففي يوم الجمعة ارتفعت بنسبة 7%.

وأشار إلى أن سعر خام برنت ارتفع من 68.02 دولار للبرميل في 6 يونيو إلى 74.23 دولار للبرميل في 13 يونيو، أي ارتفع سعر هذا الخام بمفرده بنسبة 9%.

أسعار الخام الأمريكي بعد العمليات العسكرية

وتابع: وارتفع الخام الأمريكي (WTI) ما بين 7.6% و14%، حتى استقر عند 72.98 دولار للبرميل.

توقعات بارتفاع أسعار النفط والوقود نحو 75%

وقال الدكتور علاء رزق إنه من المتوقع أن يرتفع البترول الآن إلى 25% على الأقل، ومع قيام إيران بغلق مضيق هرمز الذي يمر منه 25% من تجارة النفط العالمية، فإن أسعار النفط والوقود سوف ترتفع بنسبة لا تقل عن 75%.

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