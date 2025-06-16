الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل: آن الأوان ليشهد العالم انهيار الكيان الصهيوني

أصدر الحرس الثوري بيانًا بشأن الموجة الثامنة من عملية الوعد الصادق 3.



وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن العلاقات العامة للحرس الثوري أعلنت أنه تم إطلاق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية للقوة الجو-فضائية التابعة للحرس، قبل لحظات، وقد جاءت هذه الموجة أقوى وأشدّ من سابقاتها.

وجاء في البيان: في هذه العملية، تم استهداف منظومات القيادة والسيطرة التابعة للكيان الصهيوني الغاشم، باستخدام أساليب حديثة، والاستفادة من قدرات استخبارية وتجهيزية متطورة، تم تعزيزها بجهود الشهداء باقري، سلامي، حاجي زاده، وسائر شهداء القوة الجو-فضائية للحرس، ما أدى إلى حدوث خلل في منظومات الدفاع الجوي متعددة الطبقات للعدو، لدرجة أن منظوماته الدفاعية استهدفت بعضها البعض.

وأضاف البيان أن الابتكارات والقدرات المستخدمة في هذه العملية، وعلى الرغم من الدعم الشامل من أمريكا والقوى الغربية، وامتلاكهم لأحدث التقنيات الدفاعية، مكّنت الصواريخ من إصابة أهدافها بدقة ونجاح كبير في الأراضي المحتلة.

وأوضح الحرس الثوري أن هذا اليوم هو تجلٍّ لتحقيق الوعود الصادقة التي أطلقها الشهداء باقري، سلامي، وحاجي زاده، الذين أكدوا مرارا أن عملية "الوعد الصادق 3" والعمليات المقبلة ستكون أكثر سحقًا، ودقة، وتأثيرًا وتدميرًا من العمليات السابقة.

كما أكد البيان أن هذه العملية أثبتت خطأ حسابات وتقديرات العدو الصهيوني المتوهّم، وكذلك الأمريكيين المعتدين تجاه إيران الإسلامية، وأنه آن الأوان ليشهد العالم انهيار الكيان الصهيوني المحتل.

وختم الحرس الثوري بيانه بالتشديد على أن داعمي هذا الكيان الإجرامي يجب أن يعلموا بأن العمليات الفعالة، الدقيقة، والساحقة ستستمر بوتيرة أقوى وأعنف، حتى القضاء الكامل على هذا الكيان المصطنع.

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