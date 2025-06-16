إمام عاشور يوجه رسالة مؤثرة لجماهير ولاعبي النادي الأهلي بعد إصابته

علق إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، على إصابته خلال مواجهة فريقه أمام إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح كأس العالم للأندية.

وأصيب إمام عاشور بكسر في عظمة الترقوة بعد دقائق من انطلاق مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاحية كأس العالم للأندية 2025، ليغادر ملعب هارد روك باكيًا، ما استدعى إجراء عملية جراحية له في إحدى مستشفيات ميامي.

وكتب إمام عاشور عبر خاصية القصص المصورة على حسابه الشخصي في إنستجرام: "أنا ممتن لكل رسالة وصلتني، ولكل كلمة طيبة، ولكل دعوة صادقة، أشكر محمود الخطيب على دعمه الكبير، وأشكر مجلس الإدارة والجهاز الإداري والجهاز الفني والجهاز الطبي، وأشكر اللاعبين الذين يقفون في ظهري.. الكل كان بجانبي منذ اللحظة الأولى، وهذا ليس غريبًا على بيتي النادي الأهلي".

وأضاف: "أشكر النادي الأهلي على سرعة توفير كل الدعم الطبي اللازم منذ لحظة إصابتي، والاهتمام الكبير بي في المستشفى، وإجراء العملية في وقت قياسي، وتوفير كافة الإمكانيات والرعاية الطبية الكاملة".

واختتم إمام عاشور رسالته: "وجودكم بجانبي هو ما يهون عليّ، وهو أكبر دافع لي لكي أعود بسرعة وأقوى من قبل إن شاء الله.. شكرًا لكم من كل قلبي".

الظهور الأول لـ إمام عاشور بعد إجراء الجراحة وخروجه من المستشفى

فيما نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، فيديو لإمام عاشور نجم الفريق، بعد الخروج من المستشفى عقب إجراء جراحة ناجحة في أحد مستشفيات مدينة ميامي بأمريكا، بعد تعرضه لكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة إنتر ميامي في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية.

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أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن إمام عاشور لاعب الفريق خضع لجراحة ناجحة اليوم الأحد، في أحد مستشفيات مدينة ميامي بأمريكا، بعد تعرضه لكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة إنتر ميامي في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية.

وقال إن إمام عاشور أجرى الجراحة بنجاح، وسيحصل على راحة سلبية لعدة أيام، قبل أن يبدأ تنفيذ مراحل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يؤديه على مدار الأسابيع القادمة.

اللاعب سيخضع لفحوصات طبية مستمرة تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل متابعة تطورات حالته، ولتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية عقب نهاية البرنامج العلاجي.

فيما حرس محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على إجراء اتصال بأحمد جاب الله طبيب الفريق، للاطمئنان على إمام عاشور بعد إجراء عملية جراحية له.

وأجرى منذ قليل إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جراحة ناجحة في أحد مستشفيات ولاية ميامي القريبة من معسكر الفريق بأمريكا.

وعلمت فيتو أن اللاعب سيغيب عن مباريات الفريق والتدريبات الجماعية فترة لن تقل عن الشهرين يعود بعدها للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وكان إمام عاشور أصيب بكسر في عظمة الترقوة أمام انتر ميامي بالأمس ما أدى إلى خروجه مصابا ليخضع للعملية الجراحية التي أجراها عصر اليوم وغادر غرف العمليات منذ قليل.

الأهلي وإنتر ميامي

وتعادل الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، دون أهداف، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "هارد روك".

وحصل النادي الأهلي على نقطة واحدة بعد التعادل أمام إنتر ميامي ليتقاسم الثنائي صدارة المجموعة لحين مباراة بورتو وبالميراس المقرر إقامتها صباح الاثنين الموافق 16 يونيو 2025.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025 وذلك بعد التعادل مع إنتر ميامي بافتتاح البطولة.

موعد مباراة الأهلي ضد بالميراس

وتقام مباراة بالميراس ضد الأهلي، مساء الخميس المقبل، ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك على ملعب ميتلايف.

وتنطلق صافرة مباراة بالميراس أمام الأهلي، على ملعب ميتلايف، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية يوم الخميس المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

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