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رياضة

عمرو أديب يعلق على أزمة ضربة جزاء الأهلي أمام إنتر ميامي (فيديو)

عمرو أديب يعلق على
عمرو أديب يعلق على أزمة ضربة جزاء الأهلي، فيتو

علق الإعلامي عمرو أديب، على أزمة ركلة الجزاء التي أهدرها تريزيجيه في مباراة إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية، والخلاف مع زيزو ووسام أبو علي بشأن من يتصدى لها.

 

أزمة ركلة جزاء الأهلي أمام إنتر ميامي 

وقال عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "الحلو ميكملش، وكانت الحسرة على ما حدث في أزمة ركلة الجزاء، إزاي ده يحصل؟ انتوا لاعبين دوليين سواء زيزو أو تريزيجيه ويقفوا يتخانقوا على ضربة الجزاء".

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خناقة لاعبي الأهلي بسبب ركلة الجزاء

وتابع: "البينالتي المفروض زيزو هو اللى يلعبها مش تريزيجيه وبعدين فين المدرب وكابتن الفريق، بالمناسبة الشناوي شال الماتش وفعلا لولاه كان الأهلي يخسر، هل ده معقولة لاعيبة دولية تتخانق في مباراة دولية على مين يشوط ضربة الجزاء وواحد يقرر إنه صاحب الكورة ويحط الكورة تحت باطه ثم تحدث المأساة مهما كان إحساسي تجاه الأهلي مكنتش أحب يضيعها لا للأهلي ولا تريزيجيه".

 

 

وواصل: "المشهد اللي حصل مكنش ينفع والمدرب اللى برا كان لازم يتدخل، وحركة جيدة وشيء جيد إن الأهلي عاقب تريزيجيه النهارده، واللي قهرني أكتر حسين الشحات في آخر ثانية 4 طيارات رايحين يضربوا موقع وفجأة الشحات ينسى خالص الأربعة، يا رجال إدي أي حد يجيبها جون لكن قرر بس خلاص، بس القائد الشناوي 10 على 10، أنا خوفي من اللي جاي تقريبا إنتر ميامي أضعف فريق في المجموعة".
 

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