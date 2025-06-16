إيران تضرب ميناء ومحطة كهرباء حيفا وقاعدة نيفاتيم الجوية بتل أبيب (فيديو)

استهدفت موجة من الصواريخ الإيرانية اليوم الإثنين عدة مناطق في تل أبيب، حسبما ذكرت وسائل إعلام مختلفة.

وأفاد بأن صواريخ استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية قرب تل أبيب.

مشاهد لحريق قرب مصنع الأمونيا في ميناء حيفا بعد استهداف إيراني #العربية_عاجل #قناة_العربية pic.twitter.com/x4zucSotBE — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) June 16, 2025

فيما طالت الضربات الإيرانية أيضا مناطق بالقرب من مصنع الأمونيا في ميناء حيفا، ومحطة كهرباء حيفا. ما أدى إلى وقوع عدة إصابات، حسبما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية.

بدورها أكدت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أن القوات الإيرانية شنت هجوما بالصواريخ الباليستية على البنية التحتية لميناء حيفا.

هيئة "أمبري" البريطانية: رصد حرائق بمحطة توليد الطاقة في ميناء حيفا #العربية_عاجل #قناة_العربية pic.twitter.com/n8L32kxD0A — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) June 16, 2025

وأشارت إلى رصد حرائق عند محطة للطاقة قرب ميناء المدينة.

من جهتها، كشفت هيئة الإسعاف الإسرائيلية تسجيل 100 إصابة، و3 قتلى، في جميع المواقع جراء الهجمات.

القدس والجليل وإيلات



كما سمع دوي انفجارات قوية في القدس. وامتدت الرشقات الصاروخية من الجليل شمالًا حتى إيلات جنوبًا، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

پدافند اسرائیل خودزنی کرد وموشک ایران به راهش ادامه داد pic.twitter.com/8IUSA3r8d7 — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) June 16, 2025

جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي رصده إطلاق دفعة صاروخية جديدة من إيران وحضه السكان على الاحتماء في الملاجئ حتى إشعار آخر.

فشلنا بالتصدي لـ 10 صواريخ



ليعلن لاحقًا أن الدفاعات الجوية فشلت في التصدي لـ 10 صواريخ إيرانية على الأقل في تل أبيب وحيفا.

كما حث الجيش الإسرائيلي السكان على الدخول إلى مخابئهم وعدم نشر مواقع أو لقطات من الضربات. وقال في منشور تليجرام: "العدو يراقب هذه اللقطات لتحسين قدرات تأثيره".

أساليب جديدة



من جهته، أكد الحرس الثوري الإيراني أن موجة جديدة من الهجمات الصاروخية "عطلت أنظمة الدفاع متعددة الطبقات للعدو باستخدام أساليب جديدة"، وفق ما نقلت وكالة فارس، ناشرة فيديو للضربات.

وكانت إيران التي تعرضت لسلسلة من الهجمات الإسرائيلية على مدى الأيام الماضية، أطلقت خلال الساعات الماضية ما يقارب 100 صاروخ نحو مناطق في إسرائيل، مؤكدة الدفاع عن نفسها.

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