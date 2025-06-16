إعلام عبري: حادث خطير وقع داخل غرفة محصنة في منطقة بتاح تكفا وسط إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجبهة الداخلية تحقق في حادث خطير وقع داخل غرفة محصنة في منطقة بتاح تكفا وسط إسرائيل، وفقا لنبأ عاجل لقناة الجزيرة.

انهيار مبنى كبير في تل أبيب جراء القصف الإيراني

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن مواقع حيوية وسط تل أبيب تعرضت لدمار كبير، وأن 4 إصابات مباشرة وقعت في المدينة، بينها 3 وسط المدينة جراء القصف الإيراني.

وكشفت تلك الوسائل سقوط أربعة صواريخ على تل أبيب، اثنين على حيفا، واثنين آخرين على مدينة إيلات، في إطار الهجوم الإيراني الواسع.

ووفق تقارير أولية، أُصيب ما لا يقل عن 25 إسرائيليًا جراء الضربات الصاروخية التي استهدفت مباني في تل أبيب بشكل مباشر. كما دوّت صافرات الإنذار في مناطق شمال إسرائيل بعد رصد مسيّرات إيرانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض الرقابة العسكرية على موقعين استهدفتهما الصواريخ الإيرانية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

واستهدف الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير وسط إسرائيل بشكل غير مسبوق، حيث سقطت أربعة، ولم يتم حتى اللحظة الإعلان عن وقوع إصابات بالأرواح.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي فشل منظومة الدفاع الجوي في اعتراض 10 صواريخ من أصل نحو 100 صاروخ أطلقتها إيران، فيما تحدثت القناة 13 عن توجه طواقم الإسعاف إلى أربعة مواقع على الأقل تعرضت للقصف

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