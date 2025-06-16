ترامب: واشنطن تتابع التصعيد بين إسرائيل وإيران وهذا موعد تدخلها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ليست منخرطة حاليًا في التصعيد العسكري المتزايد بين إسرائيل وإيران.

ترامب: لا أستبعد التدخل في الحرب الإيرانية الإسرائيلية

وتابع: لا أستبعد احتمال التدخل في المستقبل إذا دعت الضرورة، ونراقب الوضع عن كثب ونتابع تطوراته لحظة بلحظة.

ترامب: لا يوجد موعد نهائي لإبرام صفقة مع إيران

وأشار ترامب إلى أن لا يوجد موعد نهائي لإبرام صفقة جديدة مع إيران، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الإيرانيين ما زالوا يتحدثون عن إمكانية التوصل إلى اتفاق، وفق ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

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