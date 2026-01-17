السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب في المغرب اليوم السبت 17- 1- 2026

اسعار الذهب
اسعار الذهب
18 حجم الخط

ننشر أسعار الذهب فى المملكة المغربية خلال تعاملات اليوم السبت 2026.1.17 وفقا لآخر التحديثات، وهي كالتالي: 

عيار 241362 درهما
عيار 21 1249 درهما
عيار 181192 درهما 
الجنيه الذهب 9538 درهما

توقعات أسعار الذهب 

توقع بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي، استمرار الزخم القوي في  أسعار الذهب خلال العام الجاري 2026 مع تسجيل مستويات قياسية جديدة، مقابل بقاء أسعار النفط تحت ضغوط بفعل فائض متوقع في المعروض العالمي، وفق مذكرة بحثية صادرة عن البنك.

وأوضح محللو البنك، في تقرير، أن السيناريو الأساسي يشير إلى صعود أسعار الذهب إلى نحو 4900 دولار للأوقية خلال العام المقبل، مع وجود مخاطر تميل إلى الاتجاه الصعودي، مدعومة باستمرار الطلب القوي من البنوك المركزية وتراجع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن الذهب استفاد خلال الفترة الماضية من مشتريات مكثفة من البنوك المركزية، وخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب تدفقات استثمارية متزايدة نحو الصناديق المتداولة في البورصة؛ ما عزز الطلب على المعدن النفيس.

وفي سياق آخر، حذر البنك من مخاطر هبوطية تحيط بأسعار النفط، مرجحًا أن تواجه السوق فائضًا في الإمدادات خلال عام 2026، في ظل غياب اضطرابات كبيرة في الإنتاج أو خفض إضافي من جانب أوبك.

وأوضح البنك أن انخفاض الأسعار قد يصبح ضروريًا لإعادة التوازن إلى السوق.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الذهب فى المملكة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أسعار الذهب البنوك المركزية الاحتياطي الفيدرالي
ads

الأكثر قراءة

5257 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتأخر أمام وست هام في الشوط الأول

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب نيجيريا أمام مصر بأمم أفريقيا

نائب يسأل الحكومة عن نسبة مساهمة الصناعة والزراعة بالناتج المحلي

هل المقصود بالليلة المباركة ليلة النصف من شعبان؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم علي برينتفورد بهدف في الشوط الأول

ليفربول يتعثر على ملعبه أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

بسبب التوترات الجيوسياسية، أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في تاريخها

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت بالأسواق العالمية

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل المقصود بالليلة المباركة ليلة النصف من شعبان؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

الصلاة وبر الوالدين، الأزهر للفتوى يحدد 10 نصائح للطلاب بمناسبة موسم الامتحانات

هل وردت أحاديث عن فضل العمرة في شهر شعبان؟

المزيد
الجريدة الرسمية